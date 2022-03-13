光復高中13日在110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組59比57險勝南山高中，4節正規賽最後1.93秒投進致勝一擊的主力陳將双，被教頭陳定杰大讚「舉世無双」。
除了冠軍頭銜，也獲得大會最佳教練獎項的陳定杰賽後表示：「最後一擊當然是交給隊上最強的球員執行，將双也證明自己確實『舉世無双』，很開心我擁有一群不放棄的孩子，籃球已經在風城新竹起飛！」光復高中近4季成為HBL男子組4強常客，107學年獲得第4、上季第3，本季再改寫隊史新猷，帶走冠軍。
帶走冠軍賽MVP、人氣王2座個人獎的陳將双說，他和隊友張俊生打到後面都靠意志力撐下去，「最後一擊出手力道上我就感覺會進，或許冥冥之中上帝也幫助我了，其實蠻興奮、想哭的，但現在哭不出來。我覺得冠軍是全隊一起努力的成果，俊生、名斈也是我心目中的MVP，這座獎就獻給全隊吧！」
對於「最強高中生」名號，陳將双認為應該屬於南山高三後衛宋昕澔，「昕澔要控制球隊節奏，在許多隊友都能得分的情況下，還能有平均每場20分左右的水準，證明他的能力。」
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