烏俄戰爭已開打10幾天，引起全球高度關注，連擁有76萬粉絲的南韓YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）都飛往烏克蘭當義勇軍，近日網路卻瘋傳他戰死的噩耗，受到當地媒體和南韓的注意。

李根大尉曾是海軍特戰隊（UDT）出身，因在綜藝節目《假的男子漢》飾演帥氣教官而打開知名度，眼見烏克蘭遭俄羅斯入侵，李根大尉在社群平台宣佈要支援烏克蘭，即便遭到南韓政府強烈反對、被撤銷護照，仍執意前往戰區，更下狂語：「如果我能順利活著回去，將會負起所有責任以及責罰」。

李根大尉和團隊飛到烏克蘭後，7日有在IG發文報平安，並曬出軍用帳篷和當地軍犬的照片，讓韓國粉絲稍微鬆一口氣，未料烏克蘭日前有一份新聞報導指出，基輔周圍15km發現3名特殊作戰的韓國人遺體，調查後得知是從南韓海軍特戰隊退役的李某大尉和他的隊員。

這則報導被翻譯成韓文後，「李根大尉在烏克蘭戰死」迅速傳回南韓，成為論壇中熱門的話題之一，加上李根大尉的IG最新發文停留在5天前，限時動態也沒有再更新，讓大批韓網友感到擔憂，很害怕戰死的傳聞是真的，紛紛到李根大尉的IG留言，希望他如果沒事，可以發個動態報平安，但截稿之前，李根大尉仍然下落不明。

不過根據韓媒《朝鮮日報》報導，這則烏克蘭新聞疑似在翻譯過程中鬧烏龍，很有可能是假消息，且南韓外交部也還沒有證實此事。