好萊塢型男傑瑞德雷托(Jared Leto)人氣持續發燒,除在超級英雄片《自殺突擊隊》扮「小丑」外,還在4月將上映的電影《魔比斯》中擔綱,跨足DC與漫威宇宙盡情使壞。傑瑞德雷托勤於健身鍛鍊,除在IG分享「冰塊腹肌」、「水平攀岩」大秀肌肉,還在山壁間玩「人體破壞球」、「蜘蛛人攀爬」等特技。他昨(12)日分享與安海瑟薇(Anne Hathaway)的合照,並將右手放在女神的腰臀部位,零距離同框畫面好不曖昧。

奧斯卡最佳男女配角得主傑瑞德雷托和安海瑟薇主演影集《新創玩家》,改編自真實事件、取材自Podcast 節目《WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork》,講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。由《熟男型不型》雙人組導演約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導,《死侍》製作人德魯克李維羅擔任影集統籌和編劇,傑瑞德雷托和安海瑟薇也身兼執行製作。

傑瑞德雷托昨(12)日(美國時間)在IG分享照片,看起來像是他與安海瑟薇出席宣傳活動的合影,畫面中他穿著藍底金線休閒西裝內搭白襯衫,頭臉仍是他經常曬出的長髮及落腮鬍;安海瑟薇一襲深V亮銀色無秀晚禮服,玲瓏浮凸的S型身材被男神一把摟在腰臀處,臉上綻放她的招牌甜美笑容。

安海瑟薇曾在導演諾蘭的蝙蝠俠第三部曲《黑暗騎士:黎明升起》飾演貓女,而傑瑞德雷托則在《查克·史奈德之正義聯盟》裡演小丑,分屬不同系列但確實共享同一世界觀設定。網友看了大讚:「你們兩個看起來都超炫!」、「穿搭配色太漫威了啦」、「你跟安都好有型」、「等不及想看影集了」、「看你們合演劇及我好興奮呀」、「一個好美一個好帥」、「愛你們」、「光看試映片就棒呆了」、「完美的一對」、「太可愛了」,14小時逼近20萬讚。

《新創玩家》最新推出長達2分半的預告中,可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡,憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試,讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想,卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡。這段價值470億美元的愛情故事節奏快速,將於3月18日開播,首播3集,共8集。