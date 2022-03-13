好萊塢型男傑瑞德雷托（Jared Leto）人氣持續發燒，除在超級英雄片《自殺突擊隊》扮「小丑」外，還在4月將上映的電影《魔比斯》中擔綱，跨足DC與漫威宇宙盡情使壞。傑瑞德雷托勤於健身鍛鍊，除在IG分享「冰塊腹肌」、「水平攀岩」大秀肌肉，還在山壁間玩「人體破壞球」、「蜘蛛人攀爬」等特技。他昨(12)日分享與安海瑟薇（Anne Hathaway）的合照，並將右手放在女神的腰臀部位，零距離同框畫面好不曖昧。

奧斯卡最佳男女配角得主傑瑞德雷托和安海瑟薇主演影集《新創玩家》，改編自真實事件、取材自Podcast 節目《WeCrashed： The Rise and Fall of WeWork》，講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。由《熟男型不型》雙人組導演約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導，《死侍》製作人德魯克李維羅擔任影集統籌和編劇，傑瑞德雷托和安海瑟薇也身兼執行製作。

傑瑞德雷托昨(12)日（美國時間）在IG分享照片，看起來像是他與安海瑟薇出席宣傳活動的合影，畫面中他穿著藍底金線休閒西裝內搭白襯衫，頭臉仍是他經常曬出的長髮及落腮鬍；安海瑟薇一襲深V亮銀色無秀晚禮服，玲瓏浮凸的S型身材被男神一把摟在腰臀處，臉上綻放她的招牌甜美笑容。

安海瑟薇曾在導演諾蘭的蝙蝠俠第三部曲《黑暗騎士：黎明升起》飾演貓女，而傑瑞德雷托則在《查克·史奈德之正義聯盟》裡演小丑，分屬不同系列但確實共享同一世界觀設定。網友看了大讚：「你們兩個看起來都超炫！」、「穿搭配色太漫威了啦」、「你跟安都好有型」、「等不及想看影集了」、「看你們合演劇及我好興奮呀」、「一個好美一個好帥」、「愛你們」、「光看試映片就棒呆了」、「完美的一對」、「太可愛了」，14小時逼近20萬讚。

《新創玩家》最新推出長達2分半的預告中，可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡，憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試，讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想，卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡。這段價值470億美元的愛情故事節奏快速，將於3月18日開播，首播3集，共8集。