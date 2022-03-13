大陸國家藥監局12日公布，批准五家新冠病毒檢測試劑盒公司：南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原自測產品，13日起可在多家藥局及醫藥電商平台購買。

綜合陸媒報導，大陸國務院11日宣布，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，並制定「新冠病毒抗原檢測應用方案」。大陸國家衛健委同日宣布，居民有自檢需求的，可以自行購買抗原檢測試劑自測。但衛健委也強調，抗原檢測是用於特定人士的篩查，有利於提早發現疫情，自行檢測的試劑仍不能作為感染確診依據。

受此消息激勵，A股新冠檢測類股11日同步大漲。當日萬孚生物、千紅製藥、明德生物等個股飆出漲停，熱景生物、碩世生物、東方生物、華大基因等個股漲逾10％。

老百姓大藥房、高濟健康、怡康醫藥等連鎖藥局、多家醫藥電商平台12日晚間指出，已經和萬孚生物等獲批廠家達成合作，自測產品於13日首度發售或是在近日上架銷售。