台北市萬華區今晚近千戶停電，民眾拍照上傳臉書。（圖／翻攝臉書我是萬華人）

（22:45 更新狀況全數復電）台北市今晚（13日）傳出停電，萬華區部分區域21時許傳出有停電情況，台電證實，在晚間9時20分時，發現分支線的其中一段開關壞掉，估計造成萬華約1000家戶停電，已派員盡快搶修。

不少萬華民眾在臉書社團「我是萬華人」發文回報停電狀況，有人直接外出避難，走到有電的區域等待復電再回家，也有人則嘲諷政府電力供應不穩，「愛的不夠」、「多用點愛就會來電了」。

台電稍早指出，青年變電所今（13日）20時56分因設備潮濕造成絕緣不良，導致分歧線路保護熔絲熔斷，造成台北市萬華區西園路二段、環河南路三段、興義街、寶興街等一帶共1136戶停電。事故發生後台電隨即派員至現場查修，於22時18分全數復電。針對本起事故造成用戶不便，台電深感歉意。後續將加強變電設備維護點檢維護，避免類似情形再發生。

早在下午3點56分，新北市林口區也發生停電狀況，原因是配電線路設備故障，導致饋線跳脫，文化三路、文化二路、中華一路、中山路、粉寮路等一帶共1874戶停電，台電1分鐘內復電1023戶，剩餘851戶晚間6時許回復供電。