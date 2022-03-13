台積電（2330）猛烈回檔，股價波段跌幅逾一成，隨股價回落至600元以下，法人認為，即將在16日到來的新一輪除息，短線具一定吸引力，巴黎、大和資本證券等亦接連出面護航台積電基本面，外資圈人士直言，俄烏戰爭變局何時趨於穩定，是影響國際資金態度最大關鍵。

台積電此次除息，每股將配發2.75元現金股利，發放的現金股利總金額約713億元，根據台積電過去十次季季配紀錄，不難發現市場對台積電採季季配的態度相當正面，有七次在一至二個交易日內就宣告填息，就算是另三回費時較長的經驗，亦不過介於11～15個交易日之間，正因如此，外資圈人士綜合考量台積電股價短線跌幅已深，研判具有相當吸引力，並不看壞本次除權息行情。

統計國際資金連15日賣超台積電，累計41.8萬張，因台積電股價近年大幅度升級，外資波段賣超台積電金額來到令人咋舌的2,487億元，是歷史新紀錄。

相較於國際資金賣了又賣、調節台積電毫不手軟，外資券商所做基本面研究結論則幾乎是全面喊買。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻、野村證券半導體產業分析師鄭明宗相繼護航台積電，無論是從基本面出發，看好蘋果新的晶片設計提供台積電先進製程營運動能，抑或是提出台積電ADR相對現股折價，通常是新一輪股價上漲的前奏，均凸顯外資研究機構對台積電厚愛。

隨後巴黎、大和資本證券最新也提出持續看多台積電的觀點，期能穩定台積電籌碼。巴黎證券指出，俄烏戰事與原物料行情的波動，確實造成不確定性，然晶圓代工廠有原物料與氣體庫存，加上與供應商簽定長約，有助緩解短期供應變數，且要是戰爭持續延燒，晶圓代工廠也能有一定時間尋求其他供應商來源，因此，當前的不確定危機，反而是買進台積電的好機會。