國民黨立委蔣萬安日前在立院質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾不會再停電，遭反嗆「你祖父承諾反攻大陸」。作家蔡詩萍認為，這場口角風波，很有可能預告著未來蔣萬安的參選台北市長之路，將是一場全方位被圍剿的選戰。

蔡詩萍13日在臉書貼文表示，蘇貞昌是故意「槓上」蔣萬安。蘇貞昌這個動作，至少有「兩個可議之處」：第一，蔣萬安的祖父蔣經國，並不是「承諾反攻大陸」的主要元首。蔣經國的歷史評價在於他接手行政院長、總統職務之後的10餘年間，致力於「革新保台」的建設。蘇貞昌至少在這點，顯得對蔣經國的理解是不足的，當然他若是「故意」，那就另當別論。

蔡詩萍接著表示，第二，蘇貞昌為何要在「槓上」蔣萬安時，不挑「蔣萬安的曾祖父蔣介石」，而是挑「祖父蔣經國」呢？這是蘇貞昌「最故意」的地方。因為當總統蔡英文去「蔣經國紀念園區」發表感言，除了蔡英文以前的文膽姚人多不以為然外，至少促轉會是有意見的，連蘇貞昌也跳出來，話中有話，「是帶刺的無誤」。

蔡詩萍認為，這場口角風波，也很有可能是預告未來蔣萬安的參選台北市長之路，將是一場全方位被圍剿的選戰。民進黨也不可能只因為蔡總統肯定蔣經國，而放鬆對蔣家功過的窮追猛打，因此蔣萬安不能不小心翼翼地做好政治攻防的準備。只不過蔡英文的苦心孤詣，很可能在這場市長選戰中化為泡影。