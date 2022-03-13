YouTuber網紅「NanaQ」曾聲稱不使用衛生棉、化妝品，洗澡只用清水，以自律的極簡風格走紅，受到大批網友喜愛，被封為「自律女」或「極簡網紅」。後來她也開始分享自己的理財觀念，例如如何管錢。近日她則發片討論：「單身存款40萬，先買車還是先買房？」，片中透露她現在還不會考慮買房，但不是因為沒錢，而是還不曉得要住哪，所以不在計畫中；去(2021)年她就曾聲稱已準備好頭期款，並分析還不打算買房的理由。

NanaQ在影片開頭提到，會想聊這個話題的契機，是因為在網上看到有人發問：「各位是先買車才買房，還是先買房才買車？如果手上只有40萬，寧願風吹雨打，存著不知道要到什麼時候才買得起的房子，還是買台國產新車3年就繳完，然後繼續存房？」，讓她好奇在IG發起問答。

IG網路即時民調結果出爐：選擇買車的人只有10%，買房的高達70%，剩下20%的人選擇都不買。這調查結果讓NanaQ直呼有點意外，因為想買房的人比她想像中還要多。而且，如果預算提高到100萬，買房的比例竟提升到了90%，買車跟都不買則皆為5%。

（影片來源取自《NanaQ》若有移除請見諒）

至於她自己會怎麼選擇呢？NanaQ表示，不論存款40萬還是100萬，更甚至是500萬元，她都不會選擇買車、買房：「因為這些目前都不在我的規劃當中。」首先，不買車的原因？是NanaQ認為租車即可；至於不買房的原因？則是因為她還不曉得要住哪裡，所以就是繼續存錢、投資。

NanaQ去(2021)年10月曾分享「月薪4萬的存錢法」，讓她第1年就攢下破百萬的存款，話題一出引發網友高度討論；事隔1個多月，她就透露已經準備好買房子的錢，但她說：「還不曉得要住在哪裡」，才會遲遲沒有出手買房。另外，雖然NanaQ早已準備好頭期款，但她也曾發影片分析：「我花2萬塊租屋｜分享不把錢拿去買房繳貸款的原因、薪水要多高、該不該買房」，描述自己月花2萬房租的規劃，引來5千多人點讚。