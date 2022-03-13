俄烏戰火持續，美國記者深入戰區慘遭俄軍殺害，另外還有一名記者受傷。此外，俄國部隊被控在烏克蘭東部投磷彈。北約秘書長接受德國媒體訪問時表示，俄國使用化武，將犯下戰爭罪。

● 美國記者烏克蘭戰區喪命

烏克蘭基輔州警長內比托夫（Andriy Nebitov）表示，俄羅斯部隊在伊爾平鎮（Irpin）殺害一名「紐約時報」（The New York Times）記者，另有一名記者受傷。不過紐約時報稍後發聲明表示，遭殺害的記者不是紐約時報記者。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，內比托夫在臉書（Facebook）寫道：「入侵者無所顧忌，連試圖公開俄軍在烏克蘭真實暴行的國際媒體記者都殺。」

「今天，全球知名的紐約時報有一名51歲通訊記者在伊爾平鎮被開槍殺死。另有一名記者受傷。目前他們正試圖把受害者帶離戰區。」

● 俄被控用化武對烏東投磷彈

烏克蘭一名高階警官與人權專員指控，俄羅斯部隊在烏東盧甘斯克州（Lugansk）投放磷彈。國際法禁止在人口稠密的平民區域使用白磷彈，但在空曠地區可以用來掩護部隊。

法新社報導，波帕斯納市（Popasna）警長比洛希茨基（Oleksi Biloshytsky）昨晚表示，俄軍在他的轄區使用這種化學武器。波帕斯納市位於盧甘斯克市（Lugansk City）以西約100公里。

● 北約秘書長稱俄侵烏可能動用化武 恐犯下戰爭罪

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格接受德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭後可能會動用化學武器，這是犯下戰爭罪。

週日世界報（Welt am Sonntag）引述史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示：「近來，我們聽到關於化學和生物武器實驗室的荒謬說法。」他還說，克里姆林宮捏造了虛假的藉口，來合理化不正當的行為。

「如今在這些虛假的藉口下，我們必須保持警戒，因為俄羅斯本身可能根據這些虛構的謊言，策劃化武行動。這樣將是戰爭罪。」

● 俄空襲烏克蘭基地35死134傷 近波蘭邊境

烏克蘭西部利維夫州州長說，俄羅斯今天空襲靠近波蘭邊境的烏克蘭大型軍事基地，造成至少35人死亡、134人受傷。這似乎是俄羅斯入侵烏克蘭以來對最西部地區的攻擊。

烏克蘭表示，外國軍事教官曾在亞沃利夫（Yavoriv）這處軍事基地工作過，目前還不清楚攻擊時是否有外國教官在場。

烏克蘭國防部代表告訴路透社，國防部仍在努力確定攻擊發生時是否有任何外國教官在軍事基地。

這個軍事訓練設施是烏克蘭西部最大的，傳統上是與北大西洋公約組織聯合演習的地方，距離波蘭邊境不到25公里。

● 俄軍轟炸烏克蘭尼古拉耶夫市9死

烏克蘭尼古拉耶夫（Vitaliy Kim）州長維塔利金今天在通訊軟體Telegram表示，俄羅斯空襲黑海沿岸城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），造成9人死亡。尼古拉耶夫市位於戰略港口敖德薩附近。

維塔利金稍早指出，根據初步資訊，俄軍今天上午轟炸市內一座燃氣輪機工廠。地方當局今晨曾發布空襲警報。

尼古拉耶夫市人口約50萬，是通往敖德薩（Odessa）的中途城市，兩者相距約100公里。俄軍連日攻擊尼古拉耶夫市，許多居民已因俄軍猛烈轟炸而逃亡。

● 美總統拜登授權再撥2億美元 馳援烏克蘭

白宮表示，美國總統拜登今天授權再撥出2億美元，用來提供武器和其他援助給烏克蘭。烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊展開猛烈砲轟，正危及當地撤離平民的各種努力。

路透社報導，拜登這項決定使得美國自2021年1月以來，提供給烏克蘭的安全援助增至12億美元，而自2014年俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞地區（Crimea）以來則累計增至32億美元。

在給美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的備忘錄中，拜登指示透過「援外法」（Foreign Assistance Act）撥出高達2億元，供協助烏克蘭防衛。

● 烏克蘭東南部圍城馬立波受損嚴重 衛星影像全都露

美國太空科技公司馬薩爾科技今天表示，12日早上拍攝的衛星影像顯示，烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，這座黑海港市的西區失火，數十棟高層住宅大樓嚴重受損。路透無法獨立驗證這些影像的真偽。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，馬立波遭入侵的俄羅斯部隊包圍，但仍在烏克蘭人掌控中。

● 侵烏引發西方制裁 數千俄國觀光客滯泰歸不得

俄羅斯入侵烏克蘭引發的國際制裁衝擊俄國出國度假遊客，泰國官員今天表示，數千名在泰國的俄國遊客苦於難以找到回家的路。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發一系列針對俄國企業和銀行的國際制裁，使得一些俄羅斯航空公司取消航班，全球支付公司暫停服務。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand, TAT）官員表示，3100名俄羅斯遊客被困在普吉島，蘇梅島也有2000多人，喀比鎮（Krabi）、攀牙（Phang Nga）和曼谷的人數比較少。

● 聯合國本週將召開多場俄烏戰爭相關會議

外交消息人士表示，聯合國（United Nations）本週將召開多場和俄羅斯入侵烏克蘭有關的會議，至於會中是否能通過相關決議案，目前還不得而知。

聯合國安全理事會（Security Council）14日將開會討論歐洲安全暨合作組織（OSCE）。外交消息人士告訴法新社，波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）料在會中發表演說。

這場會議是年度會議，但會特別將焦點放在烏克蘭戰爭，會中可能會出現再次呼籲和平的聲音。

● 俄軍攻陷刻松市 烏克蘭控擬藉假公投設偽共和國

烏克蘭官員今天指控俄羅斯計劃舉辦一場假公投，以在濱臨黑海的南部城市刻松（Kherson）建立一個親莫斯科的「人民共和國」。

俄國軍隊經過3天圍城後，於3月3日奪下港口城市刻松；這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一個主要城市被攻陷；刻松人口有29萬人。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特（Twitter）貼文寫道，現在俄羅斯人急切想要在刻松市舉辦一場假公投，以建立一個偽「人民共和國」。

庫列巴把此事與2014年俄羅斯吞併黑海的克里米亞半島（Crimea）相提並論，當年俄國在克里米亞部署軍隊後，便舉行了一場加入俄羅斯的公投。

● 俄近半資產遭凍結 仰賴中國挺過制裁

莫斯科今天表示，西方國家制裁已造成俄羅斯黃金和外匯儲備近5成遭凍結，現在仰賴中國協助挺過制裁對俄國經濟帶來的打擊。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示：「我們有部分的黃金和外匯儲備以人民幣計價。我們看到西方國家對中國施加壓力，以限制和中國的雙邊貿易。當然，也有限制取得儲備管道的壓力。」

「但我認為我們和中國的夥伴關係仍將允許我們維持我們已達成的合作，在當前西方市場關閉的環境下，不但要維持，而且還要增加。」

● 烏外長：準備談判 不投降也不接受最後通牒

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，烏克蘭已對談判做好準備，以結束兩週前俄羅斯發動的入侵戰爭，但不會投降，也不會接受最後通牒。

庫列巴在無黨派、非營利組織「更新民主倡議」（Renew Democracy Initiative）召開的視訊會議上表示，如果烏克蘭擁有戰鬥機和更多攻擊型飛機來摧毀大型軍事縱隊，就可以拯救百姓的性命。

庫列巴說：「我們將持續戰鬥，我們也準備談判，但不會接受任何最後通牒，也不會投降。」他說，俄羅斯提出的要求「無法接受」。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110313