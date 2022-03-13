深圳市疫情防控指揮部13日宣布，除了保障城市運行及供香港物資貨運的交通以外，全市公共交通工具、地鐵停運。深圳社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離深。

大陸央視報導，深圳市疫情防控指揮部公布五大措施：

一、全市全員核酸檢測。

二、機關事業單位居家辦公。

三、非城市保障型企業停止營運或居家辦公。

四、停止一切非必要流動、活動。

五、保障市民居家生活供應。上述措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

深圳這輪疫情，可以從2月15日算起。當日，深圳市衛生健康委員會報告一例新增病例為重點人員例行核酸檢測發現。此後，就不斷從密切接觸人員及重點人員或重點區域核酸檢測，或是主動核酸檢測等管道發現確診病例。

第一財經統計，2月15日至3月12日，深圳市累計報告確診病例共400例，無症狀感染者47例，共計447例。3月12日，新增報告病例66例，是該期間新增確診最高值。