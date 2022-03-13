白宮宣佈，美國國家安全顧問傑克．沙利文將於週一在羅馬與中共中央政治局委員楊潔篪討論烏克蘭局勢和雙邊關係。而這也是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國大陸與美國最高層級人員的會晤。中國外交部發人則稱，這次會晤的重點是落實去年11月中美兩國元首視訊會晤達成的重要共識。

綜合外媒報導，白宮新聞稿中表示，「雙方將討論管理我們兩國競爭的持續努力，以及俄羅斯對烏戰爭對地區和全球安全的影響。」

白宮新聞稿，沙利文將率領一個由美國國家安全委員會和國務院官員組成的代表團前往義大利。他將與義大利總理的外交顧問路易吉．馬蒂奧洛會晤，以「對（俄羅斯）總統普丁選擇的戰爭，協調出國際上堅決而一致的反應」。

美國國家安全顧問傑克•沙利文曾表示，美國當局已告知北京，如果中國試圖幫助俄羅斯抵消西方制裁造成的損失，它將會承擔後果。

中共外交部發言人趙立堅也在13日晚間發布新聞稿稱：「經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於3月14日在義大利羅馬，同美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行會晤，就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。」

趙立堅表示，這次會晤的重點是落實去年11月中美兩國元首視訊會晤達成的重要共識。雙方從去年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。雙方將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

報導說，楊潔篪與蘇利文去年10月曾經在瑞士蘇黎世會晤。