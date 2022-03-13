一名男子表示，因為之前被詐騙30萬元，因此決定把錢投資在會增值的地方，沒想到看了板橋的第一間房就決定簽約，不過他跟老婆的存款目前只有350萬，總價2700萬元的預售屋，相當於每月要繳7萬元的房貸，不少網友一看到他們的條件狂搖頭，直呼「太硬了」。

這名男網友在《PTT》表示，他跟老婆兩人月薪加起來只有12萬元，他個人年薪大約80萬元，加上投資獲利有時可破百萬，存款有200萬元；老婆年薪70萬元，存款約150萬元，家庭年收入約150萬-170萬元，買房的頭期款是靠自己，老婆肚子裡還有個即將在今年出生的女兒。

原PO指出，日前到板橋附近看房，不料只看了一間就決定要買，地點位於漢生西路跟文化路轉角，步行到板橋車站只要幾分鐘，由於老婆覺得這個物件真的不容錯過，而且只剩最後一間，因此當晚就要簽約，他則認為只看一間房就決定要買，實在太衝動。

原PO透露，原本只打算買1500萬元的房子，沒想到最後竟迅速買了2700萬元的預售屋，所幸3年後建造完才需要背80%的房貸，20%的頭期款也只要先付8%的簽約金，剩下的12%可以在3年的工期中階段支付，不過未來每月要付7萬元的房貸，擔心可能有點吃力。

貼文一出讓不少網友看傻，認為以他們夫妻的條件來看，要負擔這棟房子有點勉強，紛紛回應「這個收入、這個存款，買2700萬，真的猛」、「每個月房貸幾乎要你們月收一半以上，太緊了」、「年薪共150，一子女，要買2700萬房子也太硬」、「蛇吞象 小心金流」；也有網友說「看地址就覺得地點很好」、「那個地點超好」、「有點硬但恭喜，金流務必算好」。