在烏克蘭敖德薩生活多年的朱莉亞‧格里斯(Rabbi Julia Gris)，是旅居烏克蘭的唯一女性拉比(Rabbi，猶太文化學者)，她在上星期為逃離戰禍來到華沙。她表示，俄羅斯所稱的「烏克蘭納粹化」毫無道理，她在烏克蘭從未感受到岐視。

美聯社報導，格里斯和她的女兒在上星期開始逃離敖德薩，只來的及帶上手提箱和兩隻貓，母女走了30公里到達與波蘭的邊境，又在邊境經過40小時的等待才成功入境，其間沒有食物、水或廁所。

在國際猶太組織的協助下，這對母女在華沙找到一戶願意收留的基督徒家庭。格里斯的遭遇烏克蘭戰爭的一部分，烏克蘭已成為二戰以來，歐洲最嚴重的人道危機。

烏克蘭有著世界上最大的猶太社區之一，約有 20萬名猶太人住在該國，戰爭使得許多旅居烏克蘭的猶太人被迫逃難。

如此多的猶太人的逃難，暴露了俄羅斯發動戰爭理由「幫助烏克蘭去納粹化」是多麼離譜事實上，烏克蘭已經穩步成長為一個多元化的社會，而且總統澤倫斯基就是標準猶太人。

格里斯說她是俄羅斯出生的猶太人，所以在國籍上是個俄羅斯人，然而在戰爭爆發前，她生活烏克蘭總是感到賓至如歸，從未感受到過歧視。她說「在烏克蘭生活了 22 年，從未經歷過反猶太主義」。

但是，當俄羅斯入侵烏克蘭後，她是俄羅斯人這一事實讓她感到緊張。朋友們建議她最好還是離開。首先烏克蘭當局凍結了她的銀行賬戶，這是針對俄羅斯和白俄羅斯公民的舉措。而在她離開邊境時，烏克蘭警衛看了她的證件問：「我們怎麼知道妳不是俄國間諜？」

格里斯說，她可以理解一個受到攻擊的國家的反應，但著實令人感到無奈，因為「我的心和靈魂，都與烏克蘭同在。」

現年45歲的格里斯，在蘇聯解體前出生於俄羅斯布良斯克(Bryansk)，她在十幾歲的時候開始了她的精神之旅，立志成為一名拉比。與其他宗教一樣，在共產主義時代官方無神論的意識形態也都壓制猶太教。

她表示，她的母親仍住在俄羅斯，才驚覺俄羅斯的虛假宣傳有多全面，當她與母親用電話報平安時，母親無論如何都不相信俄羅斯襲擊了烏克蘭。直到格里斯說：「我自己都在躲警報躲轟炸！」

現在她覺得她在敖德薩的生活可能會永遠消失。「我不知道什麼時候可以回去，可能永遠回不去了。」