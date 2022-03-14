由東美獅子會會長葉妍伶發起、結合心連心兒童咨詢教育機構聯合舉辦的「心手相連讓愛飛揚公益音樂會」，13日登場。在葉妍伶號召下共募得30萬元，投入中區唐寶寶的全生涯照顧計畫，希望能為唐寶寶家庭盡上一份小小的棉薄之力。

由於葉妍伶是唐寶寶長期以來的贊助者，不僅出錢出力，這次更啟動國際獅子會300-C1區各分會，以及各界善心人士共同舉辦這場愛心音樂會，包括台中市政府社會局長彭懷真、前台中市長張溫鷹等人都到場。

這次唐寶寶及家長受邀為主角，擔當此音樂會主要演出者，內容包括音樂表演才藝表演，家長分享生命見證等共15項節目，有心智障礙才藝大賽冠軍、總統教育獎及身心障礙楷模金鷹獎拿佳績。

更令人感動的是，還有十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主，將中部唐寶寶一次集結，讓這場音樂會充滿了可看性和震撼力。

主辦單位台中市東美獅子會、國際獅子會300-C1區總監辦事處、心連心兒童教育咨詢機構聯手愛的籌劃，除了唐寶寶外，更邀請知名歌手蔡義德、陳衣宸一同為音樂會為公益獻聲，唱出了唐寶寶媽媽帶領唐寶寶的心聲。

葉妍伶本身亦是特殊兒童的家長，也是心連心兒童咨詢教育機構創辦人，因此更能將心比心感同身受。

她說，只要家長不放棄，社會給出機會，孩子們將會在愛的澆灌下一步步成長，也能和所有的人做的事一樣，希望透過本次的音樂會，除了讓唐寶寶外，也讓心連心這群需要幫助的孩子一起被社會看見，「期許社會大眾給予他們的不是同情、不是憐憫，而是支持並給予他們機會，他們也是能夠擁有一片天空的天使。」