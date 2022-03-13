四面佛要怎麼還願，有名網友上網分享一部32秒影片，影片中約有40位穿著性感女舞者，分別在四面佛四邊，女舞者隨著音樂扭腰擺臀，還動作整齊一致做出M字腿，現場也有不民眾持手機拍照攝影；網友一看紛紛表示「好大的陣仗呀」、「這個最少中五顆」，也有網友表示「左邊黑色那團好像比較辣」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並上傳一部32秒影片，他在貼文寫下「這個還願還很大喔」；影片中可見在一間供俸四面佛場所，從拍攝者環繞四周可看見約40名穿著性感服裝舞者，分別在四面佛四個方向大秀火辣熱舞，女舞團動作一致擺出M字腿、搖擺身軀，現場也看見不少其他民眾拍照攝影。
影片一出，網友紛紛留言表示「好大的陣仗呀」、「這個最少中五顆」、「中頭獎喔」、「這個贏不少」、「少一團都不行，小心那一面不爽」、「笑死，這他餒餒的是中多大」、「肯定賺大條的」、「這是中幾億？」、「這個可能中10支4星」、「我就問，當初許了什麼」、「四面佛最愛看女郎跳舞，很多都是這樣還願的」；另外還有網友表示「左邊黑色那團好像比較辣」、「台南永康，幾乎每個月都好幾場」。
文章來源：臉書爆廢公社
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