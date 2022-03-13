預計本月底結束長達355天任務的NASA太空人范德海(Mark Vande Hei)遇上麻煩了。自從美國總統拜登(Joe Biden)宣布對俄羅斯祭出制裁後，恐怕會切割雙方原有的合作，俄羅斯航太(Roscosmos)警告國際太空站可能因此脫軌墜落印度和中國境內，現在甚至威脅要把范德海丟在太空，讓他的家人十分擔心。

據外媒ABC News報導，去年(2021)4月，美國太空總署（NASA）太空人范德海搭乘俄羅斯太空船「聯盟號」進駐國際太空站（ISS），按照原定計畫，范德海與其他兩名俄羅斯太空人將在3周後乘坐另一艘俄羅斯太空船返回地球，屆時降落於哈薩克。

然而，隨著美國總統拜登從陸地到太空對俄羅斯祭出制裁，恐怕因此波及到范德海的生命安危。報導指出，昨天(12)俄羅斯航太負責人羅戈津(Dmitry Rogozin)威脅要把范德海遺棄在太空，來報復美國的行動。

羅戈津早在上月24日就於推特發文警告:「如果你(美國)阻礙了我們之間的合作計畫，誰能確保這個重達500噸的太空站可能失控脫軌而墜落地球，到時可能砸重那個西方國家呢?美國還是歐洲….」

范德海的母親告訴記者:「我已經哭了好幾天，覺得非常害怕，不過我兒子不會這麼容易就被嚇到的。」55歲的范德海身為兩個孩子的爸，妻子形容他是相當圓融的人，與所有一起訓練的太空人感情非常的好。

報導指出，世界首富特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則回應:「如果俄羅斯人將他丟在外太空，那我就派出SpaceX火箭拯救他。」NASA則表示，有信心可以將范德海順利接回家。