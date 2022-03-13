美女主播高毓璘擁有甜美長相及34D傲人身材，被封為「主播界洪曉蕾」；外型柔美的她內在剛強，對去(2021)年立委高嘉瑜被家暴事件，她曾爆氣嗆「打女人出氣家暴，就是孬種廢物」；遭到無禮網友私訊詢問「睡一晚」的價格時，她也霸氣回應說：「五萬美金都不、願、意」，並說把對方照片打碼不公開長相是「僅有的溫柔」。近日發生中一中師生衝突的新聞，她分享了自己遇過的溫暖與驚悚的兩種畫風的美術老師。

高毓璘今(13)日對新聞時事有感而發，在臉書發表一篇對老師的回憶長文，隨文附圖更罕見曬出性感雪白UU，黑長直露全額長髮顯得清新氣質，黑色細肩帶平口小可愛搭牛仔褲，清新美麗入鏡的她寫道：「努力回想，學生時代有沒有遇過很恐怖的老師？老實說，細節真的都記不清楚了，唯一刻在腦海的記憶就是：『只要成績好，老師就喜歡』，聽起來挺悲的吧，不過這是整體的社會問題，並非專屬於老師這個族群。」

她描述起學生時代的自己：「連我自己都是長大之後才擺脫『好成績=好孩子』的荒唐思維。那⋯我成績好不好？『Ok啦，沒有第一名就是了』；會嘴甜跟老師很要好嗎？『不會』；有沒有愛發問、很好學？『我很安靜』；哈哈，簡而言之，我算是乖寶寶派的，但不是老師最愛的~」

高毓璘說起讓她感覺溫暖的老師：「來聊聊我記得的、比較特別的老師，小學大概小一小二吧，有位美術女老師，臉已經模糊了，可是我記得，她說話聲音很細，總是穿著漂亮的裙子，頭髮上也會有蝴蝶結，有一天，她從樓梯走下來看到我，彎下腰，摸著我的頭髮笑笑的跟我說：『我每個禮拜都好期待看你穿什麼，是我畫畫的靈感喔~』，（小學唸私立的，每週三是便服日）那個時候完全不明白老師說的是什麼意思，靈感是什麼？可是我就記得了，老師離我很近、老師很溫柔、老師很喜歡我—我也喜歡她！小孩就是這樣很單純的，所以一到便服日，就會穿上各式華服，因為有人欣賞我呀！ 而且是老師喔！」

以及另一位帶點驚悚畫風的老師：「同樣是美術老師，高中的時候，這位美術老師是學校的『傳奇』，特別奇葩、特別需要戒慎恐懼，她的畫作很美，尤其是用毛筆畫的竹林、山水。可是，如果你用陌生的水杯端水給她，她會很緊張的問說『你是不是要毒死我?!!!!』，也會在上課間，畫著畫著突然哭了，或是不理學生們，低頭喃喃自語，後來才聽說，老師以前很正常的，但因為發生了非常非常悲傷的事情，導致精神出現狀況。」

高毓璘帶著體諒的口吻訴說：「或許，是因為是美術『無關乎成績』?所以校方並沒有讓她退休，又或者是，不忍心請她離開?高中生可以明白體諒這一點嗎? 以我當年來說，算是似懂非懂，知道老師精神有問題，上課會有點害怕，(也是因為自己畫太爛怕被罵...)可是另一方面又有同情，所以班上同學們也都很有共識的，沒有告狀或是對老師口出惡言~」

她因為有感而發寫下了這篇長文：「生命中遇過的老師真的百百種，有善良的、認真的，也有很偏心、很勢力的，不論哪一種，可以確定的是，都會在孩子心中留下情緒和記憶~」；或許比起教授了什麼知識給學生，老師用怎樣的態度面對學生，給孩子帶來的影響會更為深刻。