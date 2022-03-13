南韓YouTube頻道「Realgraphic」總是拍攝穿著清涼的女性，分別在不同場景做事的影片，由於尺度極大、畫面養眼，吸引56.6萬網友追蹤。最新影片中，一名年輕女子穿丁字褲使用跑步機，跑到一半竟脫掉外套，全身只剩一件小丁，看得網友快噴鼻血。

畫面中，這名長髮女子穿著深色運動外套，下身僅有黑色丁字褲，站在跑步機上面，鏡頭就架設在她的後面，長髮女子先彎腰整理鞋帶，無意中秀出美尻和勻稱美腿，接著啟動跑步機，從低速的快走模式，慢慢來到慢跑的速率，過程中她不時撥弄長髮、調整小丁，健康又有女人味的背影已經很殺。

重頭戲來了，長髮女子將外套脫掉，裡面竟然沒有其他衣服，大膽以上空的狀態跑步，曼妙的腰線和白皙無瑕的皮膚一覽無遺，讓大批網友看得血脈賁張，紛紛留言：「不知道是哪家健身房找來的，但是很羨慕老闆」、「我突然想運動了」、「在跑步機上跑步時，裸體是最好的」、「哇，好喜歡」、「丁字褲很漂亮」、「太瘋狂了，今天一想就睡不著了」、「跑步是一種很好的運動」，但也有人不解YouTube官方為何會同意有這種大尺度的影片。