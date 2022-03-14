楊慶煌主演過許多部經典戲劇作品，無論是電影、電視八點檔或是舞台劇，甚至是偶像劇中都有他的身影，劇中角色的故事都讓他很有感。主演過癌症患者，深知健康的重要。他說：「人如果沒了健康，一切都是空。即使想多做公益，沒有健康、膝蓋關節不好也到不了！」

鴕鳥骨真的很大枝，堅硬。/圖片來源：語緹國際

過了耳順之年，他對健康的重視更甚過往，他說：「尤其是膝蓋關節更是需要好好照顧，關節若不靈活，哪兒也去不了！」，顧健康不是嘴上說，要去落實，所以他開始每天走路、飲食上也挑較為清爽的食物，一方面可以讓身形變得更好，一方面也可以預防三高。加上好朋友推薦的保健食品，讓他可以把膝蓋關節照顧得更勇健。

鴕鳥園裡的鴕鳥們，每隻都神采奕奕。/圖片來源：語緹國際

除了影歌視外，最近還當起保健食品的代言人，自己吃了很有感，廠商邀請代言就答應了。為了代言，實地去了解鴕鳥骨的成分，老闆很認真的為他介紹，也參訪了鴕鳥園，真的了不起，對這商品更具信心，想把好東西分享給更多好朋友

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