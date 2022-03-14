在花蓮旅行是一件愜意不過的事情，把心放空把腦袋掏空，靠著山、沿著海在花蓮山海間穿梭，吃著「很花蓮」的鮮物，在山谷間搖曳露營，就是最好的享受了。

在市區被可愛小店療癒

遊闖在花蓮帶著期待放鬆的心情，抱持著轉角都有可能遇到驚喜的心情闖玩著，與一棟具有日式風情的老宅相遇，驚艷於老屋改造細節的同時，兩隻可愛柴犬出現迎賓，讓閒適的旅遊心情活潑了起來。

「咖逼小売所-斗宅。揀茶舍」是花蓮最新日式老屋改造屋宅，這棟「縣定古蹟檢察長宿舍」，由原本在花蓮已有人氣指標的「斗。宅商社Cafe &Bar」團隊承接。由於為檢察長官邸完整配置格局，進駐團隊也在每個空間設置了解說日式老宅院的標語，讓遊客們走入後都能藉由晃遊之間感受與學習老屋空間的智慧。

斗宅的室內空間修築復原完整。(圖/行遍天下)

若是想與日式老宅互動，也可事先預約「花凜和服屋」的和服或振袖試穿體驗。(圖/行遍天下)

當然美屋也要有美食相伴，最人氣的柴田燒在呼應店內斗宅與囍妹，搭配抹茶歐蕾或黑糖拿鐵，還與可愛小柴相映成趣。新推出的和牛漢堡煎到將油逼出後，吃得到手打漢堡肉的用心。

搭配可愛柴犬主題，麵包與飲品都超應景。(圖/行遍天下)

繼續走闖花蓮市區，在一間老屋轉角遇到超可愛肉桂捲專賣店「STROLL散步咖啡」，悠哉地在木窗邊坐下飄散出肉桂捲香氣。前身是知名巧克力店Choco Choco，好手藝的老闆繼續延伸花蓮街角的甜蜜幸福。取名散步咖啡，就是希望遊客們可以來到這裡，以肉桂捲與咖啡慢慢品味散步時光。總共有8款肉桂捲每日限量推出2-3種口味，搭配西西里咖啡或特有的氣泡飲，就是一個完美的午茶時光。

從巧克力轉換至肉桂捲，美味更上層樓。(圖/行遍天下)

在山谷的懷抱裡Chill 露營

近來很熱門的野奢露營風也吹向花蓮山谷，緩緩把車開向壽豐的山谷之間，座落在花蓮溪旁的「逗點花園壽豐渡假莊園露營車」，把溪畔的悠悠哉哉感傳遞進了露營場。彷彿走進美國露營風格車隊之間一樣，提供著各式車款可供選擇，帶有異國風格外裝的威爾斯露營車、蜜月感十足的拓荒者系列，更有最高級的領航者露營車，是由旅行社業者喜鴻假期投資的露營車，打造出時下鋁合金蒙皮材質、帶有濃厚露營硬派風格的車款。

落羽松季節到時，黃色、綠色、紅色的落羽松與水塘、白色小屋及露營車相映成趣。(圖/行遍天下)

白色小蓬屋的住宿在2樓，水光與綠意洗滌療癒了心靈。(圖/行遍天下)

除露營車系列之外，若是想更Chill感受，則有「站」在水上的Villa蓬屋，一棟棟白蓬小屋子佇立水上，有著兩層樓設計讓人瞬間踏入了野奢度假村的感覺，泡澡浴缸與科技觸控式設備、獨立客廳以及戶外陽台，都能讓人靠著山水好近好近地享受度假樂趣。入住領航者露營車或Villa蓬屋更會想有貼身管家款待。

園區內更會在中央草原不定期舉辦戶外演奏音樂會、戶外餐桌晚宴等一泊四食的頂級服務。未來更預計在花蓮溪上游舉行溪流泛舟一路滑向露營莊園內的體驗活動。

領航者車款的露營車，更有在溪畔的好風光。(圖/行遍天下)

店家資訊

咖逼小売所-斗宅。揀茶舍

地址：花蓮市三民街23號

電話：03-835-0503

FB：咖逼小売所｜斗宅。揀茶舍

時間：09:00-21:00（週四休）

STROLL散步咖啡

地址：花蓮市忠孝街70號

FB：STROLL散步咖啡

時間：13:00-18:00（週五休）

逗點花園壽豐渡假莊園露營車

地址：花蓮縣壽豐鄉米棧一段20號

電話：03-874-1188 敬請預約

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下3月號352期》)