一般女性在45歲至55歲期間，卵巢功能開始衰退，伴隨著月經次數減少、月經不規則等現象出現，之後完全停經的這段期間就是所謂「更年期」。由於荷爾蒙分泌下降，女性可能因此出現更年期不適的身心症狀，甚至影響夫妻伴侶間的性生活。

衛福部國健署《婦女更年期保健手冊》指出，許多人將停經當成性生活的分水嶺，沒有月經來潮，女性從此會對性生活缺乏興趣。荷爾蒙減少可能讓性生活快感降低，引起女性性交疼痛。影響所及包括子宮、卵巢及大陰唇萎縮；陰道黏膜變乾、變薄、陰道口變狹窄、彈性變差、興奮期反應降低等等。可透過調節生活型態與適時就醫幫助改善。

(圖/潮健康提供)

●缺乏性生活提早更年期？ 如何改善更年期困擾

光田綜合醫院婦產部陳穎中醫師受訪指出，女性更年期的常見症狀，包括潮紅、心悸、外陰乾澀、性慾下降。有些人誤以為是因為性生活次數減少而導致提早進入更年期，其實反倒是提早進入更年期而導致性慾下降。更年期之後卵巢功能衰退，以及外陰部不適感等問題，可以透過適當治療改善。

陳穎中醫師表示，要緩解以上更年期狀況可以採取適量荷爾蒙補充、陰道雷射手術或自體血小板血漿注射等。陰道雷射就如同面部雷射的原理，利用高能量讓陰道上皮細胞恢復彈性，變得比較年輕，減少乾澀、瘙癢，可以達到一定程度的改善症狀與性生活不適。

至於荷爾蒙治療，可以改善更年期症狀，但如果有乳癌、子宮內膜癌、肝病問題、冠狀動脈心臟病、中風病史或原因不明的陰道出血等，應先諮詢婦產科醫師。

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●性生活不協調是男性問題？ 醫籲偕同伴侶一起就診

事實上，男性也會隨著年紀而有更年期問題，導致男性荷爾蒙低下，出現體力衰退、性慾下降等現象。通常男性荷爾蒙下降速度較緩慢，且程度因人而異，症狀有時未必如女性明顯。

「其實有些時候，性生活不協調，問題可能出在男性，未必是女性的問題！」陳穎中醫師提醒，男性進入更年期後體力、性慾下降，也可能是造成夫妻間性生活不協調的原因。提醒夫妻伴侶間如果有類似狀況，可偕同一起至婦產科就醫諮詢，由醫師評估改善方式。