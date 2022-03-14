別以為心律不整是大人才會有的狀況，其實，小朋友也會有心律不整的情況發生，甚至有可能出現在新生兒或是嬰兒時期；當爸爸媽媽們被告知自己的小孩有心律不整的問題，往往會非常擔心。

不過，心律不整是一個統稱，若出現心跳不規則、心跳過快（頻脈）、心跳過慢（緩脈）都稱之為心律不整。有些是良性的心律不整可以很單純，沒有症狀、也不需治療；但有些則是嚴重的心律不整，需要警覺且有致命的危險，必需積極的監測及治療。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師陳勇全指出，一般來說，兒童時期心律不整的發生率低於成人時期，而且兒童時期所發生的心律不整的型態，也和成人時發生的有所不同。在這裡簡介幾個兒童常見的心律不整型式：

1.竇性心律不整

如果發現心跳會隨著呼吸稍微漸快及漸慢，這是因為人體的自律神經同時支配者心臟和肺臟，所以此為正常的生理現象，沒有症狀也不需治療。

2.心房早期收縮

陳勇全表示，心房早期收縮為兒童常見的心律不整，通常沒有症狀，所以常是聽診時或健康檢查所發現的。發生頻率不高的心房早期收縮，並不會降低心臟的收縮能力，因此兒童的生長發育及活動能力不受影響，可安排定期門診追蹤即可。

3.心室早期收縮

這也是兒童健康篩檢時偶爾會發現的心律不整形式，可能沒有症狀，然而心室早期收縮的孩童需進一步的評估心臟，例如心臟超音波、24小時霍特心電圖，甚至安排運動心電圖等。

陳勇全進一步說明，如果心臟結構功能皆無異常，心室早期收縮發生的頻率不高，單一型式的心電圖形態，運動時心室早期收縮會減少或消失，這樣的孩童預後較為良好，通常門診追蹤即可。

反之若發現心臟有結構或功能異常者，需處理其心臟的問題。而有症狀或發生頻率過高的孩童，可以考慮使用藥物或是心導管介入治療。

4.上心室頻脈

陳勇全解釋，兒童期最常需要奔波急診室的心律不整，是陣發性上心室頻脈，通常孩童會有胸悶、心悸、活力不佳或暈眩等不適感，發病年齡常是1歲以內或7至8歲以後。最常見的原因是心房心室內多了一條副傳導路徑，偶然的情況下發生心房心室間不斷地迴路傳導，導致心臟快速跳動高達每分鐘200下左右，此時使用迷走神經刺激（例如冰水袋敷臉），或服用藥物將有機會將迴路中止，若無法停止的上心室頻脈，就需要就醫來緩解。

在學童的心電圖篩檢時，有些小朋友會發現心電圖有副傳導路徑的蹤跡，稱之為WPW（Wolff-Parkinson-White syndrome）現象。若長期反覆出現的頻脈，常使孩童生活上產生困擾，可以考慮實施心導管電燒術或冷凍消融術，來解決副傳導路徑，是一個成功率高的術式。若是無症狀WPW現象的孩童或青少年，可以找小兒心臟電生理醫師評估實施心導管術式的利弊得失。

5.心室頻脈

在兒童時期並不常見，多為心臟結構異常、心肌炎或開心手術後的病童所發生，症狀可能很嚴重，甚至以休克來表現。偶有心臟結構正常的兒童也會發生心室頻脈。

6.心搏過緩

陳勇全表示，心搏過緩即心跳過慢的情況，有症狀的孩童會虛弱、蒼白無力，嚴重的話，甚至會暈厥。原因可以是心律的起始點竇房結異常，或是心律傳導中繼點房室結異常。房室結傳導異常可能是先天性，通常是媽媽本身有自體免疫問題，產生的抗體通過胎盤攻擊胎兒心臟房室結，造成傳導異常，嚴重者可能胎死腹中，或是出生後需植入心臟節律器。

後天性的房室結傳導異常，可能因為心肌炎或心臟手術後發生，若傷害未能恢復的話，也需要心臟節律器的幫忙。

7.離子通道病變

近年來基因檢測在心律不整上的角色愈發重要，有些先天基因問題導致離子通道病變，可能會有致命的心律不整發生，「先天延長QT症候群」即是一個很好的例子。隨著醫療進步，我們在心律不整的診斷及治療上會有更多更好的選擇。