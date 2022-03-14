近日病毒性腸胃炎患者數量大增，疾管署監測資料顯示國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主。而衛生福利部南投醫院上週因為腹瀉至急診就診的患者人次比上上週增加了兩倍，醫師呼籲，民眾要留意飲食安全與手部衛生，酒精對諾羅病毒及輪狀病毒的效果不佳，洗手才是最有效的不二法門，可降低病毒傳播。

●病毒性腸胃炎 嘔吐、腹瀉要當心

南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，病毒性腸胃炎會導致嘔吐或腹瀉，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。台灣11月至隔年3月間是諾羅病毒及輪狀病毒的流行高峰，腺病毒則是整年都可能發生。

●傳染性極強 洗手是最佳阻斷秘訣

廖嘉宏主任表示，病毒性腸胃炎的傳染性極強，當接觸到患者的排泄物、嘔吐物、飛沫以及被污染的食物或環境，再由口入，很快就會被感染而上吐下瀉。而患者在上完廁所或嘔吐後，照顧者在清除環境時，接觸者在碰觸可能污染的患者或環境後，都應該好好洗手來清除手上的病菌，避免進一步感染。

●幼童罹患病毒性腸胃炎 症狀多樣

由於輪狀病毒跟腺病毒好發5歲以下的兒童，而諾羅病毒則是任何年齡層都可能受到感染。小兒腸胃科蔡璽翔醫師表示，幼童罹患病毒性腸胃炎除了上吐下瀉，還可能導致腹痛、脫水、高燒、食慾不振、抽搐等症狀。

●自費口服疫苗可預防 增六個月以下嬰兒保護力

輪狀病毒有自費口服疫苗可預防，目前國內有兩種廠牌，分別為2劑、3劑時程，嬰兒滿六週大即可服用，之後隔四周以上即可服用下一劑，2劑時程最遲須於出生後24週內完成接種，3劑時程最遲須於32週內完成接種。蔡璽翔醫師提醒，家中有六個月以下嬰兒的家長們，帶孩子去打預防針時，可以考慮輪狀病毒疫苗，幫孩童多一層保護。