近日香港網路討論區上出現了「十大最靓香港女星」的投票活動，而除了佘詩曼、朱千雪、吳婉芳、蔡少芬等人榜上有名外，許多年沒出現在螢光幕前的女星李綺虹也出現在名單中，不少人對她開朗又甜美的笑容印象深刻，而她的近況也被挖出，引發網友熱烈討論。

香港女星李綺虹1994年以「香港小姐」季軍身分進入演藝圈，以一張清純娃娃臉與一雙水汪汪的大眼睛，受邀在古天樂版的《神鵰俠侶》中飾演「郭襄」，甜美形象深植人心，還因此被封為「歷代最靓郭襄」，成功打開知名度，成為TVB力捧的女星，陸續在《衝鋒隊怒火街頭》、《金枝玉葉2》、《神偷諜影》、《生死戀》多部電視劇及電影中，與黎明、劉德華、金城武等男神合作，並在香港金像獎中獲得最佳女配角獎提名，演技備受肯定，但後來她卻逐漸淡出演藝圈，讓不少人感到相當可惜。

據了解，李綺虹的一生相當曲折，她在6歲與家人移居加拿大後，因父母不會流利的英文而導致生活困難，媽媽因此罹患憂鬱症，她為了照顧家人隻身前往英國打工賺錢，後來才回到香港並在1994年參加香港小的選美比賽，帶著英語腔調的港音受到不少人喜愛因此踏入演藝圈發光發熱。

李綺虹曾被封為「最美郭襄」。(本報系資料照)

但李綺虹卻在2002年受訪時，透露自己承受不了工作壓力以及濃烈的思鄉情，導致她也罹患憂鬱症甚至一度覺得自己很失敗差點從橋上往下跳，因此被迫暫停演藝工作，後來認識加拿大男友她才逐漸走出陰霾，兩人在2004年結婚，而她與TVB的合約到期後，也在2012年宣布離開舊東家，轉而就讀護士相關課程，希望能成為一名兒童精神科護士，幫助更多罹患精神疾病的孩子，逐漸淡出影視圈。

如今多年過去，日前小紅書上有不少網友討論起李綺虹過去的作品以及離開演藝圈的原因，沒想到竟釣出本人曬出近況並大方回應「沒有退出演藝圈喔！一是年紀大了，可能沒有適合的影視角色。二是定居加拿大，製作方需要支付的機票+酒店費用」，而網友看到她的照片後發現她的外貌雖已不像當年，但氣質依舊、笑容燦爛，也受到大批網友讚賞他勇於展現真實的一面，並紛紛敲碗要她重返演藝圈。

李綺虹近況曝光。（圖／小紅書@李綺虹）