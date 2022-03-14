星座專家唐綺陽分析3/14~3/20星座運勢，本周沒有行星移動，不過下周馬上迎接春分，本周是交節氣的過程，環境氛圍較為混亂，諸事不順，很多計畫中的事情恐怕會有變化，要做好心理準備，調整好自己的腳步。

太陽在雙魚衝刺，將會放大雙魚相關議題，像是宗教、身心靈等話題，或是騙子、神棍特別多，讓人受不了，但他們也有現形的機會，還會思考酒駕、毒癮等問題以及影響。水木合入相位，行事容易天馬行空不設限，當心過度樂觀而陷入騙局。木星馳行17~18度，出生星盤有行星17~19度者，在某個領域將受到加持、放大。金火合水瓶，感情上易有反常狀況，打破以往界線，帶來新鮮感。

重要星象：春分交節氣，太陽雙魚衝刺，水木合入相位，木星馳行17~18度，金火合水瓶。

【工作注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚】

巨蟹：積極爭取，有機會一飛沖天

處女：放眼未來，避免太執著於眼前的小事

水瓶：能量受到加持，新朋友帶來新視野

雙魚：越複雜的事情越要簡單做

【桃花注意：金牛、雙子、天秤、射手】

金牛：遇到心目中嚮往的新桃花

雙子：遇到獵奇的桃花，建議再多想一下

天秤：放鬆一點，好好享受感情生活

射手：同情和愛情要分清楚

【財運注意：獅子、天蠍】

獅子：走穩當路線，避免掉入陷阱

天蠍：別太保守，多參考新機會

【健康注意：牡羊、摩羯】

牡羊：避免過勞損耗元氣

摩羯：行事多注意，當心意外傷害

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