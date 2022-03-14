俄烏戰爭除了帶來傷亡，烏克蘭人民大逃亡、流連失所的畫面，天天在媒體上震懾人心，全球金融市場也不斷上演大逃殺景象，就像二○二○年二月金融市場的殺戮。我記得印象最深刻的是三月石油期貨一度崩跌，最慘跌到負的四○．三二美元，油價跌到負值，這是我們這一生所僅見。

這次俄烏戰爭，油價又衝到一○○美元，ＷＴＩ油價最高漲到一二九．四二美元，北海布蘭特寫下一三三．一五美元的紀錄。最傳奇的是中國青山控股占全球鎳交易十二％，這次因為各國封鎖俄羅斯鎳，青山控股有二○萬噸倫敦鎳被嘉能可軋空，鎳價期貨飆上十萬美元。○七年鎳價寫下五一八○○美元歷史紀錄，後來跌破一萬美元，在俄烏戰爭前，鎳價才剛突破二萬美元，沒想到國際鎳價瞬間衝向十萬美元，這都是期貨市場的軋空戲碼，也象徵了商品軋空炒作到了極致。可能也是一個反轉時刻。

二○二二年一開年，全世界為通膨降臨傷腦筋，美國元月ＣＰＩ到七．五％，震驚全世界，大家都把目光放在Fed可能的升息戲碼，沒想到俄烏戰爭加大通膨的震撼力，除了油價大漲，貴金屬飆升，到軟商品的小麥、大豆、玉米等都飆升，戰爭當然重創股市，全世界都上演股市崩跌的戲碼，全球股市龍頭的美國道瓊指數從三六九五二．六五下殺到三二二七二．六四，Nasdaq從一六二一二殺到一二五八七，美股帶動全球股市下挫，一波接著一波。

外資下重手打擊台股

台股從三月四日開始上演新的殺戮戰場，四日加權指數下跌一九七，八八，七日跌五五七．八三，八日再跌三五三．四四，三個交易日內，台股下跌一一○九．五一，這三根長黑線摜破所有均線，連最重要的年線支撐也跌破，這當中，外資是最大的殺手，四日外資賣超四三○．七九億元，七日賣超史上第二大的八二三．七一億元，八日再賣超四六一．三億元，單是這三個交易日，外資賣超一七一五．八億元，外資下重手，這是台股跌勢很重要的源頭。

如果仔細統計一下外資的賣超，二○一八年起的四年內，外資只有二○一九年買超台股二四四一億元，其他三年都是大賣超，累積賣超台股逾一．三兆台幣，今年大家都覺得外資不會再大殺台股了，但是外資賣超力度仍然有增無減，今年元月外資賣三一八．四億，二月再大賣一六五五．八三億，三月到八日為止，已賣超台股一四八八．七四億元，累積二○二二年賣超三四六二．五二億元，外資才大賣兩個月多，金額已快追上二○二○及二○二一年，這是個可怕的紀錄。

中資股在香港史詩級崩跌

外資在全世界都遭到損失，尤其在中國、香港的部分跌得更慘！像阿里巴巴在美國從三一九．三二美元跌到九五．五七美元，市值從八六七九．六九億美元殺到剩下二五九七．七六億美元，在美國跌了七○％，在香港的阿里從三○九．四跌到九二．六港元，跌幅六九．八％，中資股在香港都跌得很慘烈，像美團從四六○跌到一四四．五港元，騰訊從七七五．五跌到三七○港元，嗶哩嗶哩從一○五二跌到一六六港元，小米從三五．九跌到十二．九港元，這個跌幅都是史詩級般的下跌。

過去的三十年，外資加大中港買超部分，紛紛減碼台股，這回在中港市場遭到狙殺，台灣的半導體股成了外資最好的提款機，這次台股的重挫，台積電成了標準的提款機，外資賣超第一名的公司台積電保持了好幾天，台股從四日起三個交易日下殺一一○九點，台積電遭到外資殺戮最慘烈，四日賣超四四二一九張，七日五九三三二張，八日四五五四二張，合計一四九○九三張，至少從台積電提款九○○億。

今年到三月八日為止，外資賣超台積電二八五○六一張，至少從台積電提款一七○○億，賣超聯電五九一○七五張，至少提款三二五億，外資今年賣超台股三四六二億，單是晶圓雙雄就提款超過二○○○億元，外資有如開動推土機，台積電的股價瞬間從六八八元殺到五六一元，大家都記得楊應超才剛剛說，台積電跌破六○○元，閉著眼睛都是買點，沒想到一下子跌到五六一元，這是台積電這麼多年首度有效跌破年線的景象。聯電一路下殺，五○元大關也守不住，最慘跌到四九．五元，外資狙殺晶圓雙雄，再加上巨資匯出，台幣也終結近六年的強勢，回貶至二八．三八四兌一美元，這是台灣罕見的股匯市雙殺景象。

回頭巡視一下戰場，台股跌破年線支撐，技術面呈現弱勢，這一波殺盤從外資狙殺晶圓雙雄而起，對指數產生巨大殺傷力，但是個股走勢強弱完全不一樣，大跌勢中，每一次都創造一次大機會，二○二○年三月台股下殺到八五二三，那個時候大家被疫情嚇到手腳發軟，都大殺持股，我舉後來當上股王的矽力ＫＹ為例，從一二五○元殺到六六六元，股價幾乎腰斬，並跌破年線，但後來電源管理ＩＣ大旺，矽力在兩年內從六六六元大漲到五四九○元，這是在大危機中，大家必須掌握的選股機會。

觀察年線上的ＩＣ設計股

這次在俄烏戰爭的大危機中，大家必須記得幾個選股的重點，一是技術面站在年線上與年線下的個股未來命運可能不太一樣，例如，所有半導體股包括台積電都跌破年線，矽力這次也破年線，本來破千元到一○一五元的力智也殺到五九五元。站在年線上的ＩＣ設計股可以特別留意，像新唐一直穩守在一四○元左右，在大殺戮中相對抗跌，這可以看出新唐季營收維持在百億上下，去年第四季ＥＰＳ二．六四元，可以看出合併松下半導的效益逐漸彰顯，加上Intel合併高塔半導體，新唐可能成為Intel夥伴，今年有望展現新局面。在大危機中，像群聯去年ＥＰＳ四一．三四元，已連續兩年配二三元股息，這次在技術面也展現強勢，所以，當大危機來襲，個股能不能站在年線上？這是一個重要指標。（全文未完）

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