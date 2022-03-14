烏克蘭戰火持續，近年來二次戰爭包含2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭，都是開戰後股市就見低點，後續都是持續上漲的，所以有人說戰爭就是最好的進場點，但真的是如此嗎？如果股市真的那麼簡單，市場上就沒有輸家，金融市場瞬息萬變，每次狀況都可能不一樣，過去戰爭都是美國主導，規模都沒有這次來的大，況且發生在長期處於戰亂的國家，與全球經濟連動性較低。

但這次的戰爭，卻發生在原物料供給大國上，俄羅斯是世界上最主要原物料供給國，天然氣產量排名世界第一、原油產量世界第二，並且是全球穀物最大生產國，而烏克蘭也是全球小麥、玉米、葵花油主要供應國，兩國戰爭導致原物料持續大漲，通膨問題日益嚴重，短期內將難以解決。

股市與經濟的循環

央行是貨幣的掌舵手，最主要的工作只有兩個，首先是維持貨幣穩定，也就是「控制通膨」，如果一個國家「通膨」失控，物價不斷向上漲，只會逼得人民把該國貨幣換成更保值的商品或他國貨幣，這樣的貨幣最終只會泡沫化，因此央行最重要的工作就是「控制通膨」；其次才是促進經濟，也就是說在物價控制的情況下，實體經濟不好，央行可以藉由降息或QE的方式，把資金釋放到市場，促進經濟穩定成長，錢不斷湧入實體經濟，帶動經濟成長，等待經濟過熱時，就會出現通貨膨脹，此時央行為了控制物價，不得不採取升息或各種緊縮貨幣的政策控制通膨，市場上缺乏資金，又很容易出現經濟衰退，等待物價回穩時，央行又可以釋放資金來促進經濟，這就是一個景氣循環的過程。

這次俄烏戰爭造成油價狂飆，情況有點類似70年代石油危機，1973年OPEC突然宣布全權操控石油定價，實施石油減產與禁運，原油價格由每桶11.14美元最高漲至52.1美元，漲幅3.6倍，當時央行為了控制物價，利率一度調升到12％，造成道瓊指數下跌41.5％、台股下跌63.3％；第二次石油危機則因為伊朗政局發生變化，石油輸出量歸零，供給減少，原油價格由51.68美元漲至86.1美元，漲幅達66.7％，FED利率最高升至歷史最高水準20％，造成眾多企業破產、數百萬人失業，道瓊指數下跌16.4％、台股跌30.3％。

從歷史經驗來看，如果戰爭持續，通膨維持高點，FED將被迫升息緊縮資金，股市很難像過去一樣，持續不斷再創歷史新高，因此未來股市漲、跌的關鍵，端看戰爭、物價、升息三大關鍵要素後續發展。

石油危機下的利率、通膨與股市

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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