台中一中一名音樂老師與高一學生在課堂上因報告內容互嗆，影片被同班同學錄影分享後，掀起網友熱烈討論。原本一面倒支持學生的輿論，隨著真相陸續曝光，有人開始質疑「學生玩過頭了」，疑似涉集體霸凌。

「唸中一中又怎樣，功課好不代表人品好」，中一中校友指出，該名女老師長期被學生捉弄、取笑，如被取綽號「白雲」，嘲諷女老師身材；甚至多年前還有「風乾橘子皮」等不堪綽號。

「說真的，是學弟玩過頭啦」，一名自稱中一中學長的網友透露，這次音樂課報告，學弟放上藝人白雲照片，搭配「牽亡魂」歌曲，影射意味濃厚，「叫他刪掉已經很客氣了，還在那邊鬼扯文化部」，老師被激怒才會情緒失控。

網友認為，雖然老師大爆炸，但要不是學生先在報告內容挑釁，好好的一堂音樂課怎會搞成這樣，「事發後還強調自主權，自主權不是讓你搞笑的好嗎」、「汰換不適任老師也很無聊，怎麼不換掉不適任學生」、「學生疑似集體霸凌老師」、「老師忍這麼多年，抗壓性也是非常人」。