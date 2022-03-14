日本網球女將大坂直美又哭了，她13日在印地安泉大師賽次輪對戰庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），開賽不久大坂直美就丟掉首個發球局，這時觀眾席一個女球迷大吼：「直美，你真爛！（Naomi, you suck!）」結果大坂直美愈打愈差，最後真的輸球落淚。

當時大坂直美要求在比賽中向觀眾說幾句話，遭到主審拒絕。賽後大坂直美含淚對觀眾說：「我只是想說謝謝你們，我想我在鏡頭前哭得夠多了。我以前也被噓過，這不會影響我，但是在這個地方被抗議，我看過威廉絲姊妹當年在這裡被噓的影片，你們也該看看。那始終在我腦海裡不斷重播，我忍著不要哭出來。」觀眾此時一起鼓掌歡呼安慰大坂直美。

2001年，小威廉絲（Serena Williams）在女單準決賽碰上姊姊大威廉絲（Venus Williams），當時大威的排名較高，但她開打前臨時退賽，小威不戰而勝，最後拿下冠軍。觀眾非常憤怒，指控威廉絲姊妹的父親理查（Richard Williams）在操弄比賽，向大威與理查報以噓聲，還夾雜著歧視黑人的字眼。姊妹後來拒絕參加印地安泉網賽，直到2015年才回歸。

大坂直美的對手是俄羅斯女將庫德梅托娃，那位觀眾不向俄國選手叫囂，反而指名道姓去攻擊大坂直美。庫德梅托娃首盤直接賞了大坂直美鴨蛋，最後以6-0、6-4直落二獲勝。去年東京奧運期間，大坂直美因為代表日本出賽（她已放棄美國籍），一些偏激的美國球迷批評她「背叛了黑人」，也讓大坂直美不滿。