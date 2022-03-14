當年以《蜘蛛女之吻》拿下坎城、奧斯卡影帝的資深男星威廉赫特(William Hurt)，今被多家美媒報導，已於美國時間3月13號周日於波蘭家中逝世，享壽71歲，其實下周日就是他的72歲生日，讓人不禁遺憾。

多家媒體引述威廉赫特之子威爾的聲明，表示父親是在自己的72歲生日前一個禮拜，也就是3月13日離開，世界上失去了這位影帝，他們的家庭失去了父親，唯一慶幸的，是威廉赫特最後是在家人的陪伴下平靜過世，雖家屬並未公布死因，但2018年威廉赫特曾吐露自己罹患末期攝護腺癌。

威廉赫特跟「超人」克里斯多夫李維、喜劇天王羅賓威廉斯是同學，一行人出道後在影壇大紅大紫，威廉赫特的首部電影為英國影壇怪傑肯羅素執導的科幻片《變形博士》，該片票房雖普普，但他的演技廣受好評，之後接演《要命的吸引力》上演大膽床戲，終於取得票房跟評價雙紅盤，威廉赫特也因此成為80年代炙手可熱的超級紅星，當時以《蜘蛛女之吻》、《悲憐上帝的女兒》及《收播新聞》3部電影，連續三屆入圍奧斯卡影帝，20年後，又以《暴力效應》入圍奧斯卡最佳男配角獎。