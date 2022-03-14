近一個月來全台不斷發生停電、跳電等問題，昨晚間9時北市萬華才因青年變電所設備絕緣不良，導致線路保護熔絲熔斷，造成千戶停電，沒想到深夜11時，南投縣也無預警停電。一名南投男網友在網路抱怨，開冷氣睡覺到一半，卻愈睡愈熱，才發現停電了，台電在官網公告表示，因線路設備故障，經搶修後在今天凌晨0時全數恢復供電。

原PO昨（13）日深夜於PTT八卦板指出，近日天氣熱到像夏天，氣溫飆升到27度，因此晚上睡覺都會吹冷氣，但睡到一半覺得熱熱的，結果一看才發現冷氣停止運轉，原來是沒電了，抱怨「這麼熱沒冷氣怎麼睡得下去啊？有沒有南投停電的八卦？」

原PO也到台電停電查詢發現，確實有停電消息，據官網顯示，13日深夜11時7分接獲民眾通報停電，緊急派員搶修，初判原因為線路設備故障，並於14日凌晨0時修復並恢復供電。

貼文上線後，引發鄉民熱烈回應，「台灣現在真的誇張」、「今年怎麼回事啊？怎麼一直停電」、「怎到處停電啊」、「輪流開獎囉」、「就跟你說停電現在是台灣人日常，你要習慣啊」、「下一個換哪個縣市呢？」、「你不夠有愛，發不了電」、「用愛發電啦」、「今年才3月，卻一直在停電」、「我看真的夏天來了，要怎麼辦？」