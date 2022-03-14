吉林成為這輪中國大陸新冠疫情的重災區。據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭13日到吉林省調研指導疫情防控工作，實地考察了暴發疫情的九台第一中學和嘉隆花園小區，慰問奮戰抗疫一線的廣大醫務人員和幹部群眾，加快推動各項防控措施的落實。她指示，採用核酸和抗原檢測相結合，提升檢測能力。

孫春蘭強調，各級黨政幹部要落實中共黨中央、大陸國務院決策部署，緊急動員起來、行動起來，態度堅決、科學精準、高效處置，不折不扣地做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治，盡快實現社會面清零，保障群眾的健康安全和正常的生產生活秩序。

當前吉林疫情嚴峻複雜，正處於防控的關鍵時期。孫春蘭強調，要加快感染者篩查，採用核酸和抗原檢測相結合，提升檢測能力，優化組織實施，盡快摸清疫情本底。要針對流調排查不徹底問題，抽調流調隊伍支援，「三公（工）」協同做到風險人員應查盡查，高風險人員必須集中隔離，風險較低的可居家隔離、嚴格管控、做到足不出戶。

孫春蘭指示，對學校、養老院、工廠企業等重點場所，要嚴格落實各項防控措施，防止再次出現聚集性疫情。要分類加強患者救治，普通型、重型和危重患者集中收治到定點醫院，無症狀感染者集中到方艙醫院，給予中藥治療，提前干預，防止轉為輕症或重症，同時做好防寒保暖等服務工作。

孫春蘭指示，要分區分級開展精準社區管控，加強對下沉幹部、社區幹部和志願者的遠程培訓和專業輔導，做好管理服務、就醫購藥、人文關懷等工作，提升基層防控政策的落實能力。