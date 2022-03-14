搶攻春暖美食商機，台灣本土人氣炸雞品牌「頂呱呱」，自今（3/14）日起至4/15日推出「春暖花開」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面即可以銅版價購買。3/14日至4/21日再加碼推出紐奧良無敵烤腿特價99元/支，原價每支130元、相當於下殺76折，而集團旗下日式餐廳品牌「東京油組總本店」也推出售價199元~299元的限定商業午餐，最低只要66折。

頂呱呱「春暖花開」電子優惠券分為「春暖買一送一」地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品，人氣單品均同品項「買一送一」，以及「花開呱呱包起來」雙拼組，呱甜李下呱呱包X1＋甜甜包X2原價90元，特價66元。雞哩呱辣-呱呱包X1＋辣味雞翅X1原價105元，特價77元。呱地馬拉-呱呱包X1＋地瓜薯條原價120元，特價88元。三拼組甜辣呱呱組-呱呱包X1+甜甜包X2+辣味雞翅X1原價135元，特價99元。勇闖呱地馬拉-呱呱包X1+地瓜薯條+阿勇雞塊X5原價175元，特價99元。!

頂呱呱3/14日起至4/21日再加碼推出「紐奧良無敵烤腿」99元/支，使用秘製醬料醃漬出鮮嫩多汁的烤雞腿。

頂呱呱集團旗下日式餐廳品牌「東京油組總本店」推出售價199元~299元的限定午餐，最低只要66折。當家人氣商品招牌醬油油麵組合A原價305元、暖心暖胃的日式餛飩湯原價60元、精選飲品6選1原價40元，總價405元的套餐只要269元就可以吃的到！還有充滿炙燒香氣的蔥絲叉燒飯及多樣日本師傅特製的一品料理可選，超值實惠，詳細活動內容可參閱官方社群公告。

頂呱呱提醒，電子優惠券單日單次消費一組活動限用乙次，本活動不得與會員卡、抵用券、其他優惠同時使用。恕不得更換現金或其他商品，禁止轉售。圖片僅供參考，商品數量有限售完為止且不適用於外送服務、APP點餐、特殊門市。頂呱呱國際股份有限公司保有隨時調整活動辦法、優惠內容及終止活動之權利。