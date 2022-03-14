日常生活中需要用到各種家電，但有時難免會踩雷，買到中看不中用的家電，有網友好奇「大家覺得錢花得最有感的電器是什麼？」， 貼文引起熱議，沒想到最多人推除濕機，直呼「後悔太晚買」。

一名網友在PTT上發文詢問，大家覺得錢花得最有感的電器有哪些？而自己最推薦除濕機，因為房間有放樂器很怕潮濕，所以買了一台除濕機，一用效果超好，僅僅開了一天就除了整桶水，濕度還直接從70%降到59%。

貼文引起熱烈討論，大家紛紛講出心中CP值最高的家電，統計大家的留言，除濕機獲得最多網友推薦，「除濕機，林口沒開早上起來窗戶都是水」、「除濕機，好用」、「別省除濕機這個錢，後悔太晚買」、「書放在我家一兩年就長鐵鏽色斑點，有除濕機後就沒這困擾」、「我有七把琴，冬天不開除濕真的怕」。

其他還有網友點名，「吸塵器和除濕機不分軒輊」、「冷氣，夏天沒冷氣我會死」、「吸塵器、吹風機、除濕機缺一不可」、「絕對是電動牙刷，每天都要用到」、「烘乾機，冬天最愛，不想曬衣服時也最愛」、「電熱毯，躺好就能秒睡」。