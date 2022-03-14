深圳一家超市內，貨架上的商品被搶購一空。（香港東網）

深圳昨起展開3輪核酸普篩，圖為南山區一處篩檢作業點的排隊人潮。（香港東網）

因應新冠疫情持續，廣東省深圳市今天（14日）起實施封閉式管理。據香港東網報導，大批市民周日（13日）趕緊前往超市、商場搶購食物及生活用品。網上照片可見，貨架上商品被一掃而空，晚到的人只能看著空貨架乾瞪眼，結帳處排隊人潮更是延綿不絕。有網友形容，「核酸檢測沒有人排隊，全都跑去超市搶購了」。

網上圖片顯示，貨架上的蔬果、肉類、冷凍食品被搶購一空。有民眾形容，情況如同回到2年前疫情爆發初期。有網友說，蔬菜保鮮期較短，於是囤積大量白米，並提議入手大量豬油，以豬油撈飯作為主食。超市的收銀台前有不少人排隊結帳，令收銀員手忙腳亂。

有不少網友雖然對疫情表達無奈，同時留言指即使深圳封城，也要保證供港物質充足，讓香港市民有穩定糧食供應；但也有大陸網友不滿香港防疫措施不足，連累大陸民眾。

★深圳展開3輪全民檢測 不影響供港企業貨運

廣東省深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日（13日）宣佈，在全市範圍內展開3輪全員核酸檢測，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

防控指揮部表示，全市人員需按照「應檢必檢，不落一人」的要求，完成各輪次全員核酸檢測，要求市民密切關注當區核酸檢測時間，按所在街道社區通知分時段參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。

保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環境衛生、糧油肉菜供應等公共服務類企業，及保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

此外，除了保障城市運行及供港物資貨運的交通外，深圳全市公交及地鐵停運；全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。所有人員非必要不離市，確有特殊需要，一律憑24小時無染疫證明才能離開。上述措施自今天（14日）至下周日（20日）期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。