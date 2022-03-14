以案例進行犯罪宣導 清水警分局長游永中精闢講解無間斷

「家有一老、如有一寶！」清水警分局長游永中日前下午接受天天廣播電台節目專訪，透過輕鬆的口吻及實際案例，針對目前重要警政工作「交通安全」、「防竊」、「打詐」進行精闢的講解；他呼籲民眾平時多關心家中長者，避免遭到詐騙集團行騙，接獲疑似詐騙電話等，務必保持冷靜，應先掛斷電話，並向親友或撥打165反詐騙專線查證。

游永中分享詐騙集團以「戰地情人」、「投資理財」等手法，向轄區長者透過手機網路行騙，遭警方及行員識破，成功阻詐保住民眾的辛苦血汗錢等實際案例。

交通安全方面，游永中以「大學生騎車違規超速與違規左轉自小客車發生交通事故」及「民眾與友人餐會後，酒駕造成車輛翻覆」等實際案例，提醒駕駛朋友遵守交通規則等重要性，並呼籲勿酒後駕車的安全性。

防制居家竊盜部分，游永中以「竊賊先租屋觀察再行竊」等案例分享，提醒民眾竊賊怕「光」及「聲音」，建議民眾加裝聲響或照明設備，並與住家鄰居保持友好關係，遠親不如近鄰，住家附近如有異常時應彼此互相照應。

游永中呼籲民眾，如舉家外出可向警察機關申請「舉家外出」，由警方加強維護住居安全，今年已申請67件；也可向警方申請「治安風水師」住宅防竊諮詢，警方針對住家的門、窗、鎖、照明及建築物本身與週遭環境等進行檢測與建議，今年已申請132件。