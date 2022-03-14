藝人納豆今年1月因身體不適就醫，檢查出腦中風情狀隨即進行開腦手術，術後住院並全面停工，如今傳出納豆日前已低調出院，據悉，他因腦神經受損影響右半身，因此在院內時已開始積極復健，而原本有多個節目對外表示要等待他回歸，但這半年很可能是納豆恢復的黃金期，得在家人跟女友的幫助下積極復健，才有望健康重返演藝圈。

據《鏡週刊》報導，住院近2個月的納豆，日前在家人跟女友依依的陪伴下，悄悄辦了出院，離開台北國泰醫院時是坐著輪椅的，而腦中風復健是一條漫長的路，據悉納豆將回家休養，家人已聘請了看護悉心照顧外，也會陪伴他前往復健中心尋求專業協助，預估後續還需要1年時間，納豆才有可能回歸演藝圈工作。

納豆在今年1月24日時突然異常頭痛，女友依依立即帶他到醫院，一經檢查發現有腦出血的症狀，因此緊急進行腦部引流手術，2月7日又做了腦室腹腔引流，住院期間動了兩次手術，所幸過程都順利，納豆為了專心休養在加護病房住了一段時日，而醫療團隊評估他年輕且身體狀態不錯，應可慢慢恢復，納豆的友人表示，還好他本人警覺性高，當天就立刻到醫院求助，不然情況恐怕危急。

據有去探望納豆的朋友透露，他住院期間精神狀況不錯，也有進食，唯右半身較無力，所以行動需要借助輪椅輔助，而同樣罹患腦出血的患者指出，腦中風復原猶如按下reset鍵，腦中的舊資料會逐步輸入，因此從納豆術後清醒開始，就是他復健的起點，而納豆後來轉進普通病房，便開始訓練用右手吃飯、寫字。