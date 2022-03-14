3月11日下午三點半，隨著荷蘭航空KL831航班抵達杭州蕭山機場，大陸船員王建心裡懸著的一顆大石頭落了地，「終於回國了！」在此之前，他因為從巴拿馬飛抵荷蘭後被檢出新冠陽性，在阿姆斯特丹史基浦機場滯留了近2個月，等拿到符合規定次數的陰性報告可以搭機回國了，豈知衰神再度降臨！這次是俄烏戰爭開打，荷航無法飛越西伯利亞上空，2月27日起取消所有赴華航班，王建又在機場多待了一周，直到3月10日才終於搭上回國班機。

大眾網·海報新聞報導，陸籍船員王建2021年7月從老家浙江赴廣州，上了一艘國際大型貨輪工作。從廣州出海後，前往菲律賓和印尼裝貨送往美國。然後從美國到葡萄牙，再從葡萄牙到美國。又從美國去巴西，半道改去巴拿馬卸貨。等於跑了3個航次。

2021年12月7日，在巴拿馬卸完貨後，王建與幾位同事和貨輪的合約期滿，就地下船，貨輪公司也幫他們訂好2022年1月14日從巴拿馬飛荷蘭的機票，15日到荷蘭之後做核酸檢測，然後16日飛往大陸杭州。

不過，計畫趕不上變化。在荷蘭下機後，王建一位同事核酸檢測呈陽性，他被判定為密接，無法搭上回國航班。由於巴拿馬只是下船的地點，荷蘭只是中轉站，王建一行人沒有這兩個國家的簽證，既無法返回始發國巴拿馬，也無法進入阿姆斯特丹市區，只能被迫滯留機場。

最要命的是，巴拿馬是穿短袖短褲的熱帶天氣，荷蘭1月中仍冷到要穿羽絨衣。在巴拿馬登機前，王建一行人心想，在荷蘭機場中轉再冷也冷不到哪裡去，熬一下就過去了，所以出發時只是多穿了一條長褲和外套，厚衣服都放進行李箱裡。

沒有荷蘭簽證的他們，無法離開機場，也領不回行李，只能先找地方休息。為了防止被傳染，只能在機場裡找人少的地方睡覺。但夜裡實在太冷，只有三、四度，晚上被凍醒好幾次，就這樣身心俱疲地熬到了第二天早上。有時候實在凍得不行了，就到機場中心區域人多的地方休息，王建心想自己應該不會這麼「背」吧？可就是被「瘟神」悄悄纏上，後來連他在內，好幾個人都中鏢。

還好船公司幫王建等人陸續訂到機場裡的膠囊旅館和另外一家條件稍好的旅店，但過境旅客實在太多，無法連續住上十幾天，他們只好在機場旅館與機場兩邊跑，訂不到旅館時，就只能再回機場睡覺。如此來回切換住宿的狀態持續到1月26日，從那之後就一直住在過境旅館裡。

吃飯也是個難題。王建說，他是南方人，天天吃漢堡和沙拉簡直要他的命，機場裡賣的食物也很貴，泡麵7歐元（約新台幣217元）一份，小杯麵也要4.6歐元（約新台幣143元）一份，唯一合口味的亞洲餐廳，一份麵條15.85歐元（約新台幣491元）起步，還好船公司都很佛心的埋單。王建還找到一位荷航的華僑地勤幫忙從機場外面買中式便當，這樣就能夠吃上朝思暮想的白米飯。

被困在史基浦機場的時間長達2個月，他經歷了核酸檢測陽性，又經歷了復陽。一直等到2月26日，總算拿到14天內3次核酸陰性證明，並且順利改簽到荷航3月3日飛往中國的航班。

可誰也沒曾想到，這時衰神還捨不得離開。俄烏戰爭2月24日開打後，受此影響，荷航宣布取消未來至少7日內所有飛往俄羅斯及經過俄羅斯領空的航班，所有荷航赴華航班也全部取消。這對王建來說簡直就是晴天霹靂，在他面前的回國之門再度被關上。

直到荷蘭當地時間3月10日，王建幸運的沒有再染疫，順利取得核酸陰性證明、登上飛往中國杭州的KL831航班。下午6點多飛機起飛後，經過10多個小時的洲際飛行，北京時間11日下午3點半抵達杭州蕭山機場，測核酸、過海關、取行李...，大概晚上7點多住進了集中隔離酒店。

回想起這段被迫滯留在荷蘭機場的日子，王建說，「說實話，離開那邊，心裡好多了，在那邊就是高度壓抑，沒有希望的感覺。」「經過這次，以後遠洋的船我不跑了，不回國的航線也不跑了！」