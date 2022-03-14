信邦(3023)2021年稅後盈餘為23.32億元，創下歷年新高，每股盈餘為10元，董事會決議每股配發現金股息7元；儘管俄烏戰事持續延燒，信邦表示，今年仍以追求兩位數成長為目標。

信邦電子2021年合併營收為255.31億元，年成長17.13%，創下歷年新高，營業毛利為64.09億元，年成長14.74%，合併毛利率25.1%，年減0.53個百分點，營業淨利27.88億元，年成長5.23%，營業淨利率為10.92%，年減1.23個百分點，稅後盈餘為23.32億元，年成長10.3%，為歷年新高，每股盈餘為10元。

信邦表示，2021年在新冠肺炎疫情、匯率升值、原物料短缺及成本上漲、運輸費用大幅上漲等不利經營環境下，公司整體營運表現，仍再度超越前一年度，自2009年起已連續12年正成長，營收、稅後盈餘金額及每股盈餘均為公司成立以來之歷史高點。

信邦今年前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.67%，信邦表示，公司未來營運布局仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶，今年仍以追求兩位數成長為目標。