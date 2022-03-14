俄烏戰火持續，對此，曾參加起草《台灣關係法》的美國知名政治學者、紐約大學政治學系教授熊玠認為，此次烏克蘭危機對台灣有極大的啟示，就是美國會出兵保衛台灣的可能性，完全只是幻想而已，希望台灣民眾不要相信「台灣有事美國來救」的謊言，台海的和平穩定只有靠兩岸人民的共同維護。

據港媒《中評網》今（14日）報導，大華府「兩岸時事論壇社」日前針對烏克蘭局勢舉辦線上講座，熊玠應邀演講，他指出這次烏克蘭危機對台灣有極大的啟示，雖然台灣和烏克蘭狀況不一樣，但台灣應該看清美國打烏克蘭牌抵制俄羅斯和美國玩台灣牌來對付大陸是一樣的。

熊玠更強調，俄羅斯出兵烏克蘭，但美國卻沒有出兵協助烏國，這可給台灣想搞台獨勢力人士當頭棒喝，不要幻想美國會出兵協助防衛台灣，他也希望台灣民眾不要相信「台灣有事美國來救」的謊言，兩岸人民應努力維護台海和平。

《中評網》指出，熊玠曾任紐約大學政治學教授兼該校政治研究所主任，與美台高層、美國國會都有密切關係，1979年曾參加起草《台灣關係法》（大陸譯為《與台灣關係法》），因此，熊玠對於烏克蘭局勢所作的分析，值得台灣重視和深思。