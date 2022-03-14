高雄一名男子真實姓名「長達15字」，前往超商領取包裹時，因貨物名稱最多只能顯示5個字，被店員拒絕取貨。他氣得把這件事上網分享，反遭網友慘酸「誰叫你沒事取這麼長的名字，搞到自己了吧」。

原PO在臉書社團「爆料公社」附上護照照片，名字是「林XX台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，長達15字。他上網購物時，勾選0元取件，因此到超商取貨必須出示身分證，不料狀況就這樣發生了。

高雄一名男子姓名長達15字，超商取貨遭拒。（翻攝爆料公社）

原PO表示，貨物上最多只能秀出5個字（林XX台灣），當然跟全名不一樣，結果無論怎麼溝通，就是說服不了店員，「前後盧了兩個多小時」，最後是把賣家電話找出來，店員才勉強同意讓他取貨，原PO相當無奈，「難不成我要去戶政事務所，改成取貨人前5個字才能取嗎」。

網友冷眼看完這段遭遇，一面倒留言狠酸，「沒事幹嘛取這麼長的名字？雖然這是你的自由，但店員照SOP做事沒問題，是你自己搞到自己吧，怪誰」。