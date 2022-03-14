小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮15日將召開法說會，市場高度期待去年EPS及股利政策。長榮也蒐集法人的提問單，有三大方向，包括第一、今年貨櫃航運的產業景氣看法。第二、長榮收回各地船務代理業務的成效。第三、長榮國際變天對長榮的影響。

【1】長榮15日法說 法人聚焦三問

長榮今年2月合併營收為553.05億元，年增86.66％，月減2.7％，月減的因素為2月工作天數少於1月，不過月減的幅度比陽明及萬海兩家公司月減6.57％及27.17％，表現優異，最主要貢獻為新船投入，新增運力及奪得幾家重量級歐洲線長約客戶訂單。

【2】史上最重 炒房最高罰5千萬

重罰炒房！行政院會最快周四（17日）拍板「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」修正草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售；並重罰炒作房價，如有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不當炒作行為，違者最重可罰5,000萬元。

【3】台幣28元常態 延續至第二季

美國聯準會（Fed）升息擾市，加上飛出俄烏戰爭黑天鵝，外資今年以來加速落跑，新台幣匯率也一路下探，上周貶破28.4元到近11個月新低，根據本報對金融業者問卷調查結果，53％認為第二季將持續在28～28.5元間震盪，47％估在28.5～29元，即28元常態已確立。

【4】看準油價漲 巴菲特狂掃西方石油

股神巴菲特（Warren Buffett）對美國西方石油公司（Occidental Petroleum）愛不釋手，繼前周買進45億美元西方石油股票後，上周再加碼15億美元，成為其投資旗艦柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的第九大持股。

【5】疫情告急 深圳封城

大陸堅守「清零」政策毫不放鬆！廣東省深圳市近日本土確診快速，深圳於13日晚間無預警宣布封城一週，自14日～20日期間，所有公車、地鐵停運；全市社區、城中村、產業園區實行封閉式管理。由於深圳是珠三角台商聚集地，市場高度關注封城帶來的後續衝擊與供應鏈影響。