為阻止疫情輸入和擴散，大陸昆山市根據《蘇州市疫情防控2022年第62號通告》要求，14日凌晨連發多道疫情防控通告，包含嚴格落實人員外出管理，市民非必要不離昆，確需離昆的，須持24小時核酸檢測陰性證明；實施嚴格落實人員來（返）昆管理，以及取消餐飲服務單位內用與各類公眾聚集性活動等。

其中針對嚴格落實人員來（返）昆管理方面，要求蘇州市外來（返）昆人員非必要不來昆，確需來昆的須持48小時以內核酸陰性證明，並提前向目的地單位、社區（村）或酒店報備，抵昆後於12小時內就近核酸採樣檢測。

針對大陸國內中高風險地區所在城市旅居史的來（返）昆人員（行程卡帶），嚴格實行「7＋7」健康管理措施；對除此之外的蘇州市外來（返）昆人員，嚴格實行「3＋11」健康管理措施。

此外，也嚴格落實滬昆通勤人員管理。對已落實3天居家健康監測的繼續實施4天居家健康監測＋7天跟蹤健康監測。對未完成3天居家健康監測的一律轉為「7＋7」健康管理措施；更對花橋經濟開發區實行封閉式管理，開發區人員，非必要不得離開，管理期限暫定為7天。

在公共場所防控方面，則取消餐飲服務單位內用服務及各類公眾聚集性活動。暫停電影院、博物館、圖書館、文化館、麻將館、棋牌室、茶室、美容院、足浴店、浴室、保健按摩店、歌舞廳、健身房、室內游泳館、酒吧、網咖、KTV、遊戲遊藝娛樂廳、撞球室、室內密閉宗教場所等場所營運。

另外也要求嚴格落實出行防控。市內各類公共交通、計程車、網約車要落實戴口罩、測體溫、查驗健康碼和行程卡。嚴禁紅黃碼人員搭乘，發現紅碼人員立即向12345報告。

交通方面除臨時關閉滬寧高速花橋、滬常高速千燈、滬宜高速陽澄湖北、常嘉高速吳淞江、周莊出口外，針對進出花橋地區的公車暫停營運；全市計程車、網約車也暫停進出花橋地區。