This is what he does 🥶 pic.twitter.com/Yfyjg8kO5E — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 13, 2022

就在厄文本季首次以觀眾身分坐在主場觀眾席觀戰，而不是待在板凳席的詭異情況下，杜蘭特14日單場轟下53分，其中包含最後56秒打破平手僵局的三分球，帶領籃網110比107險勝來犯的尼克，贏下這場紐約內戰，杜蘭特說：「這太不真實了！」

因為紐約市解除未打疫苗進入娛樂場所的禁令，讓厄文可以觀眾身分進入巴克雷中心看球，卻因當地仍然禁止沒打疫苗球員上場，所以厄文只能當觀眾，也不能坐在板凳席，杜蘭特當然很不習慣看到這種場景，「這就像我從未看過這種情況。」

不過杜蘭特仍然帶給厄文一場誇張的火力秀，他全場投37中19，含三分球投13中4，12罰11中，除了攻下53分，另有9助攻、6籃板、2抄截，拿下15分、7籃板的布魯斯布朗說：「杜蘭特表現太瘋狂了，他讓所有的事情看起來都變簡單。」

尼克有3名球員得分破20，分別是蘭道爾26分、佛尼爾25分與巴雷特24分，卻還是沒有辦法阻擋杜蘭特的瘋狂砲火，只能無奈吞下本季第40勝(28敗)，繼續跟季後賽漸行漸遠。