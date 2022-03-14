一名網友在網路抱怨，他日前在國道中線車道開時速85，卻被後方大客車逼車還超車，怒公開影片要眾網友評評理，不料網友們看完紛紛笑說「你不適合上高速…」、「你！下交流道，去坐阿羅哈！他都比你快」、「高速公路開85，我整個火都來了」。

1名網友臉書社團《爆料公社》發文寫下，日前在國道中線，以時速85公里定速行駛，但外線的大客車卻一直要超車，還將原PO逼到不得以切換到內線。不料影片po上網後，引起網友們的砲轟「你不適合上高速…..」讓原PO很不滿的表示「我真的不懂，中華民國法律規定中線最低80，就是有很多人凌駕在法律之上，車速85是開的不快但也沒有違規，為什麼不能開」？

貼文底下有網友們解釋說：「中線是大車的超車道，你要慢慢開沒關係要嘛讓人家超車，要嘛去開最外線，中線佔好佔滿很沒禮貌」、「標準的看到方向燈就高潮，再說別人危險其實最危險的是你自己，開這速度建議去平面慢慢」、「大車這樣開是蠻危險的，我被這樣硬切我也不爽！但前提我不會開那麼慢」、「高速公路開85，我整個火都來了」、「龜又不懂得閃避危險，只想用生命捍衛路權。你廣播的8+9 形容的真貼切」、「你！下交流道，去坐阿羅哈！他都比你快」。