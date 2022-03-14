影／高端「滯銷」院長帶頭打 蘇貞昌偕陳時中AZ混高端｜2022.03.14

行政院長蘇貞昌今（14）日前往台大醫院接種第3劑疫苗，接種前被問到民進黨是否會派閣員參選2022市長選舉，蘇貞昌表示行政團隊成員被社會肯定、指名參選，他與有榮焉，也說「我都樂觀其成！」

蘇貞昌今日在衛福部長陳時中等人的陪同下，前往接種第3劑疫苗，選擇的是近日「滯銷」的高端疫苗。蘇貞昌表示，日前因疫苗數量不足，他較晚才接種第2劑，如今疫苗數量充足，他也在時間一到就馬上接種第3劑疫苗，呼籲民眾盡量打，除了可以保護家人，也能減輕社會負擔。

被問到傳出民進黨將派閣員參選2022市長選舉，包括陳時中部長、農委會主委陳吉仲及行政院發言人羅秉成等人都有可能參選的問題。蘇貞昌表示，陳時中堅守疫情做到世界最好，在最困難時做出最好的成績；陳吉仲從守住非洲豬瘟到照顧農民的方方面面；羅秉成則是近幾年從政務到目前發言人的職務，都做得很好。

蘇貞昌說，行政團隊成員被社會肯定、指名參選，他與有榮焉，「但選舉要尊重個人意願及規劃，我都樂觀其成」。