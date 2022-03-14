香港《文匯報》報導，第四個中央援建香港的粉嶺社區隔離設施，經過17天施工，昨天（13日）交付特區政府，可提供超過350個房間和1000張緊急隔離床位。特區政府政務司司長李家超昨日上午到場視察接收，並指香港疫情仍然嚴峻，中央作為特區最堅強的後盾，給予了香港大力的支援，對此表示衷心感謝。

李家超同時感謝地產發展商借出3塊私人土地，供特區政府在短時間內增加社區隔離設施供應，形容這反映了全社會齊心抗疫，共同發揮個人及企業力量，團結一致，戰勝疫情。與粉嶺方艙醫院一同啟用的，還有電子自助登記入住服務，優化了整個入住流程。

粉嶺馬適路社區隔離設施昨日正式交付特區政府。李家超昨日上午到該處與香港中聯辦副主任尹宗華及承建商中國建築國際集團主席舉行交接座談會。發展局局長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、食物及衞生局副局長徐德義等特區政府官員一同出席。

保安局抗疫特遣隊向李家超介紹及示範電子自助登記服務。為確保入住人士在到達設施後能盡快進入房間，保安局根據近日營運經驗，為精簡程序引入電子自助登記表，整個過程簡單快捷。

李家超對於保安局抗疫特遣隊以人性化管理，照顧入住人士在隔離時的感受，並善用科技提升管理效率、優化入住流程表示讚賞，他亦對特遣隊不斷採取措施提升效率予以肯定。

李家超見記者時表示，他衷心感謝中央支援香港建設社區隔離設施。他指出，現時香港疫情仍然嚴峻，而中央作為特區最堅強的後盾，給予了香港大力的支援。在中聯辦緊密協調和中建集團團隊日以繼夜的趕工下，於不到兩周內便交付了4個項目、共約8900張緊急隔離床位，「幫助隔離確診者，以免他們傳染家人及社區，協助香港達到『早發現、早隔離、早治療』的抗疫策略。」

李家超也感謝新鴻基地產及恒基地產借出的元朗新田土地、新世界發展借出的粉嶺馬適路土地，及新鴻基地產借出的元朗潭尾土地，供特區政府在短時間內增加社區隔離設施供應。他表示這代表全社會齊心抗疫，共同發揮個人及企業力量，團結一致，戰勝疫情，讓市民可早日恢復正常生活。

李家超表示，這些隔離設施屬應急性質，明白市民離家入住隔離設施會感到陌生，但提醒市民要配合隔離令。特區政府已盡量簡化入住程序，減少延誤，並提供個人需求服務，包括提供免費使用的網上娛樂平台、向兒童提供玩具等，希望入住的市民感受會更好。

談到現有方艙設施的入住率，李家超表示，目前已交付的社區隔離設施的房間入住率平均達到八成，由於需要流轉過程，包括清潔消毒等，並且部分房間要用作辦公地方，他認為八成入住率已達到要求。

報導稱，稍早前有人傳假消息指隔離設施洗手間無隔板後，近日又有隔離設施洗手間天花板倒塌的假相片。李家超對此予以嚴厲譴責，並表示這些破壞行為、發放假消息的人是社會「公敵」，形容他們正在幫助病毒，社會亦要同聲譴責，執法部門必會依法追究。李家超呼籲市民警惕和留意政府發放的信息，切勿誤信謠言或虛假信息。