俄烏戰事衝突未解，且通膨壓力仍在高檔，美股上周五收黑，台股今（14日）以17287點開出，小漲逾23點，隨即漲逾100點，台積電開盤一度挫低至574元，但馬上翻紅，暫報577元，不過航運、金融族群都出現近2%的漲幅。

周五美股四大指數皆墨，道瓊下跌286.19點（或2.18%）至32944.19點，那斯達克指數挫低286.19點（或2.18%）至12843.81點，標普500指數下挫55.21點（或1.30%）至4204.31點，費城半導體跌66.92點（或2.08%）至3144.15點，台積電ADR挫低逾2%，聯電也下跌近1.7%。

受俄烏戰爭衝突影響，外資持續從台股提款，但內資持續進場穩盤，截至11日為止，投信已連28日買超，累計金額高達783.41億，持續刷新紀錄。此外，政府基金及官股券商護盤不手軟，並鎖定台積電、晶豪科、陽明、台塑等個股進攻。

上周五台股加權指數收跌168點，收在17264點，成交值縮至2627億。三大法人合計賣超228.73億元，外資10日小幅買超近20億後再大砍226億，投信加碼買超19.8億，自營商轉為賣超22.08億。