俄羅斯與烏克蘭戰爭延燒多日，造成當地百萬名民眾被迫離開家人，年輕男性也被迫衝上戰場保衛家園，讓國際看不下去，紛紛出手向俄羅斯祭出制裁行動，甚至有人不惜犧牲生命，也要記錄下俄羅斯兇殘的模樣。曾以多部紀錄片聞名的美國紀錄片導演布蘭特芮諾（Brent Renaud），日前便飛往烏克蘭拍攝戰爭所帶來的傷害，沒想到近日卻遭到證實，布蘭特芮諾已在烏克蘭遭到俄軍槍殺身亡，享年50歲。

根據外國媒體的報導，布蘭特芮諾疑似是在烏克蘭首都基輔郊區「伊爾平」遭受俄軍襲擊，被人發現時身上帶著《紐約時報》的記者工作證，但後來發現他曾受僱於《紐約時報》，但目前已不是該媒體公司的員工，當然也不是《紐約時報》所派去的戰地採訪記者。

而經過追查後才發現，原來布蘭特芮諾是一名相當優秀的紀錄片導演，過去曾以紀錄片《Dope Sick Love》和《Last Chance High》，兩度提名於艾美獎上提名「傑出紀錄片」與「傑出雜誌類重大新聞報導」成績備受肯定；他也曾在《紐約時報》、HBO、NBC等美國大型媒體工作，與其兄弟克雷格芮諾（Craig Renaud）更曾得到有「廣播電視媒體界的普利茲」之稱的「皮博迪獎」，如今因拍攝戰爭紀錄片而不幸離世，讓相關人士都感到十分悲痛。

事實上，除了布蘭特芮諾之外，烏克蘭媒體《國際傳真社》（Interfax Ukraine）先前便曾引述當地警長在臉書上所發布的內容，透露俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後便肆無忌憚的攻擊，就連試圖公開俄軍在烏克蘭真實暴行的多名國際記者都遭到殺害，而布蘭特芮諾則是第一位被證實死亡的美國公民。