0935: 英國國防部在最新情報中指出，俄羅斯海軍已封鎖烏克蘭的黑海海岸線，有效切斷了該國海上貿易。據BBC新聞網報導，英國警告，未來幾星期俄軍可能進一步展開兩棲攻擊。
0847:衛星照曝俄登陸艦停泊烏克蘭蛇島
在俄軍攻擊下，蛇島（Snake Island）部分建築受損，而第一張清晰的衛星圖像顯示，俄方軍艦停泊在這位於黑海中的烏克蘭島嶼外。
據CNN新聞網報導，由美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）周日所拍攝的衛星圖像，是自俄軍開始侵略烏克蘭，對蛇島進行轟炸後，第一張出現的清晰衛星照。
從衛星照中可以看到，島上部分紅色屋頂建築因俄軍轟炸嚴重毀損。據馬薩爾科技指出，停在近海的是蟾蜍級（Ropucha-class）兩棲登陸艦。
而蛇島距烏克蘭大陸南端約48公里，距離遭俄羅斯2014年併吞的克里米亞約185英里（近300公里）。
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